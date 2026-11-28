Beim CSU-Europaforum in München zeigen sich unterschiedliche Vorstellungen zwischen Markus Söder und EVP-Chef Manfred Weber. Dabei geht es um den EU-Haushalt, die politische Einheit Europas und den Umgang der eigenen Partei mit Brüssel.

"Natürlich sind wir pro Europa. Etwas anderes zu sein, wäre gegen die eigene Vernunft, gegen die eigene Geschichte, gegen die eigene Identität", sagt Partei-Chef Markus Söder am Samstag beim Europa-Forum der CSU in München.

Doch welche politischen Konsequenzen aus diesem Bekenntnis folgen sollen, darüber gehen die Vorstellungen innerhalb der Parteispitze teilweise auseinander. EU-Haushalt sorgt für Streit unter Mitgliedstaaten Nach den gescheiterten Haushaltsverhandlungen in Brüssel wirbt EVP-Chef Manfred Weber für einen stabilen EU-Haushalt. Söder unterstützt dagegen die Verhandlungsposition Deutschlands und Österreichs.

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"60 Prozent mehr sind schon ein dicker Brocken", sagt er. , den Haushalt der Europäischen Union ab 2028 um rund 60 Prozent auf knapp zwei Billionen Euro aufzustocken. Auch Österreichs Europaministerin Claudia Bauer, die ebenfalls zu Gast war, drängt auf finanzielle Zurückhaltung.