Weber: Ukraine-Krieg 'wird nicht an der Front entschieden'
EVP-Chef Manfred Weber warnt am 'Sonntags-Stammtisch' vor den Folgen eines Scheiterns der Ukraine. Europa müsse geschlossen auftreten und dürfe bei der Unterstützung nicht nachlassen. Auch beim EU-Haushalt und der Rente sieht Weber Handlungsbedarf.
wird nach Einschätzung des EVP-Fraktionsvorsitzenden Manfred Weber nicht auf dem Schlachtfeld entschieden: "Wir erleben seit Jahren eine eingefrorene Frontlinie, die übrigens eine blutige Frontlinie ist”, sagte der CSU-Politiker am "Sonntags-Stammtisch".
Für ihn ist klar: "Dieser Krieg wird nicht an der Front entschieden.
" Vielmehr komme es darauf an, ob Europa weiterhin geschlossen hinter dem angegriffenen Land stehe: "Dieser Krieg wird in der öffentlichen Meinung in Europa entschieden", sagte Weber. Es gehe um die Frage, "ob wir die Kraft haben, die Ukraine weiter zu unterstützen.
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