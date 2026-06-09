Webinar: Von der Abwehr zum Sturm - derivate Strategien nach Fußballtaktik

Kostenloses Webinar am 09.06.2026 um 18:30 Uhr: HSBC-Produktexperte Julius Weiß erklärt, wie Anleger mit Derivaten defensive und offensive Strategien umsetzen können - angelehnt an die Taktik eines Fußballspiels.

Am 09.06.2026 um 18:30 Uhr lädt die HSBC zu einem kostenlosen Webinar ein, das die Welt der Derivate mit der Taktik eines Fußballspiels vergleicht. Unter dem Titel 'Von der Abwehr zum Sturm - der Weg zu Ihrer Derivate aufstellung' zeigt Produktexperte Julius Weiß, wie Anleger ihre Strategien strukturieren können.

Die Analogie ist einprägsam: Wie im Fußball gewinnt nicht nur der, der die meisten Tore schießt, sondern der, der als Team defensiv stabil steht, im Mittelfeld kontrolliert agiert und vorne konsequent abschließt. Übertragen auf die Geldanlage bedeutet dies, dass verschiedene Derivate unterschiedliche Rollen einnehmen können. Ein Open End-Turbo-Optionsschein beispielsweise bietet hohe Hebelwirkungen, birgt aber auch entsprechend hohe Risiken - vergleichbar mit einem Stürmer, der auf Risiko geht.

Discount-Zertifikate eignen sich hingegen für seitwärts tendierende oder moderat positive Märkte und können als Mittelfeldspieler gesehen werden, die für Stabilität sorgen. Die defensive Absicherung übernimmt ein statischer Hedge, der Verluste abfedert, ähnlich wie ein Torwart oder Innenverteidiger. Damit die Taktik aufgeht, ist ein diszipliniertes Money Management unerlässlich. Dazu gehören die richtige Positionsgröße, klare Risikobudgets und feste Regeln, wann ein Trade beendet wird.

Denn jedes Spiel beginnt bei Null, aber nicht jeder Spielzug sollte mit vollem Einsatz gespielt werden. Das Webinar behandelt zudem typische Fehler beim Handel mit Derivaten und zeigt, wie man die Defensive im Depot stärken kann. Teilnehmer haben die Möglichkeit, während der Veranstaltung Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an Anleger, die sich mit der Funktionsweise von Zertifikaten und Hebelprodukten vertraut machen möchten.

Dabei wird ausdrücklich auf die erhöhten Risiken von Hebelprodukten sowie auf die Bonität des Emittenten hingewiesen. Weitere Informationen sind unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf der Website der HSBC erhältlich. Dieses Dokument wurde von der HSBC Continental Europe S.A. , Germany erstellt und dient ausschließlich zu Informationszwecken.

Es ist ein Marketinginstrument und erfüllt nicht die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen. Ein Verbot des Handels der besprochenen Finanzprodukte vor Veröffentlichung besteht nicht. Das Dokument ersetzt keine individuelle Anlageberatung und stellt kein Zeichnungsangebot dar. Es richtet sich nur an Personen mit Wohnsitz in Deutschland oder Österreich und nicht an US-Staatsbürger.

Historische Wertentwicklungen und Prognosen sind kein zuverlässiger Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Bei Produkten in Fremdwährung können Währungsschwankungen die Rendite beeinflussen. Die steuerliche Behandlung hängt von den persönlichen Verhältnissen ab. Die Informationen beruhen auf als zuverlässig erachteten Quellen, jedoch ohne neutrale Prüfung.

Für die Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Haftung übernommen. Die Endgültigen Bedingungen und Basisinformationsblätter zu den einzelnen Produkten sind im Internet abrufbar. Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als Befürwortung zu verstehen. Interessenten sollten den Prospekt vor einer Anlageentscheidung lesen.

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