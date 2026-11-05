Webinar zu Brent- und WTI-Ölpreisen am 5. November 2026

HSBC Continental Europe lädt am 5. November 2026 um 18:30 Uhr zu einem kostenlosen Webinar über die Ölmarktsorten Brent und WTI ein.

Am Donnerstag, den 5. November 2026, führt die HSBC Continental Europe S.A., Germany, ein kostenloses Online-Event durch, das sich speziell mit den dynamischen Preismechanismen der globalen Ölindustrie befasst. Die Veranstaltung beginnt pünktlich um 18:30 Uhr und bietet Teilnehmern die Möglichkeit, sich fundiert über die beiden wichtigsten Referenzölsorten der Welt, nämlich Brent und WTI, zu informieren. Diese Rohstoffe gelten als zentraler Index für die weltweite Ölversorgung und ihre Preisbewegungen haben direkte Auswirkungen auf die globale Wirtschaft.

Details zum Webinar und Referentin

Die Fachvorträge im Rahmen dieses Webinars werden von der Referentin Lisa Hegi geleitet, die das Publikum in die komplexen Zusammenhänge der Ölmärkte einführt. Im Fokus der Veranstaltung steht die detaillierte Analyse der Unterschiede zwischen der britischen Ölsorte Brent und der amerikanischen Sorte WTI. Die Teilnehmer erfahren, welche spezifischen geographischen und qualitativen Merkmale diese beiden Sorten voneinander abgrenzen und warum sie in der Finanzwelt als Maßstäbe dienen.

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Neben der Unterscheidung der Sorten wird das Webinar auch die Funktionsweise von Terminkontrakten auf Öl erklären. Dieses Instrument ist für Investoren unverzichtbar, um sich gegen Preisschwankungen abzusichern oder spekulative Positionen einzugehen. Die Veranstaltung beleuchtet zudem, wie unterschiedliche Marktmeinungen und Prognosen über verschiedene Finanzinstrumente abgebildet und gehandelt werden können.

Markteinflüsse und geopolitische Faktoren

Der Ölmarkt befindet sich in einem Umfeld, das durch zahlreiche externe Risiken geprägt ist, wodurch die Preisentwicklung besonders volatil und schwer kalkulierbar wird. Zu den entscheidenden Faktoren, die in der Analyse betrachtet werden, zählen aktuelle geopolitische Spannungen, die oft zu Lieferengpässen oder Unterbrechungen von Handelsrouten führen können. Solche Konflikte erhöhen das Angebotrisiko erheblich und zwingen Händler dazu, ihre Strategien schnell anzupassen.

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Neben den geopolitischen Risiken spielen auch wechselnde Konjunkturerwartungen eine enorme Rolle für die Entwicklung der Ölpreise. Da Öl eine essentielle Rohstoffsorte für die industrielle Produktion und den Verkehr ist, reagiert der Markt extrem empfindlich auf Prognosen zur weltweiten Wirtschaftslage. Ein Abschwung in den größten Volkswirtschaften führt typically zu sinkender Nachfrage und damit zu fallenden Preisen, während ein Aufschwung das Gegenteil bewirkt.

Risikohinweise für Investoren und Produkte

Die Veranstaltung richtet sich explizit an Personen, die sich mit dem Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten auseinandersetzen. Investoren werden im Webinar darauf hingewiesen, dass sie sich mit der Funktionsweise dieser Instrumente vertraut machen müssen, da die Risiken bei Hebelprodukten deutlich erhöht sind. Diese Produkte nutzen Fremdkapital, um die Rendite zu streben, was jedoch auch das Verlustrisiko massiv vergrößern kann, insbesondere bei negativen Kursbewegungen.

Ein weiterer kritischer Aspekt, der in der Präsentation angesprochen wird, ist die Bonität des Emittenten. Anleger sollten unbedingt auf das Ausfallrisiko des Emittenten achten, da die Wertpapiere nicht staatlich garantiert sind. Bei einer Insolvenz des ausstellenden Unternehmens können Anleger ihre Anlagen verlieren, selbst wenn sich der underlying Rohstoffkurs positiv entwickelt. Dies unterscheidet Zertifikate deutlich vom direkten Besitz des physischen Rohstoffs.

Zugang und rechtliche Einordnung

Das Dokument, welches der Einladung zum Webinar zugrunde liegt, wurde von der HSBC Continental Europe S.A., Germany erstellt und dient ausschließlich der Information. Es darf ohne ausdrückliche schriftliche Einwilligung von HSBC nicht an Dritte weitergegeben werden und ist als Marketinginstrument klassifiziert. Es erfüllt nicht die gesetzlichen Anforderungen zur Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen und ersetzt keine individuelle Anlageberatung.

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Zwei wichtige Kontaktmöglichkeiten stehen für Rückfragen zur Verfügung: Die kostenlose Rufnummer 0800 4000 910 sowie die Internetseite von HSBC. Interessenten können über die Eingabe der jeweiligen WKN in das Suchfeld oder über den Reiter "Produkte" auf der Webseite zur Einzelproduktansicht gelangen. Dort finden sich unter "Downloads" die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter für die jeweiligen Wertpapiere. Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen, weshalb Interessenten diese Dokumente vor einer Anlageentsetzung sorgfältig lesen sollten.