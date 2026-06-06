Wechselhaftes Wetter am Samstag: Schauer und Gewitter im ganzen Land

Der Samstag bringt Deutschland unbeständiges Wetter mit dicken Wolken, wiederholten Schauern und Gewittern. Erst am Sonntag bessert sich die Lage im Norden leicht, doch die Wechselhaftigkeit hält bis Anfang der Woche an.

Am Samstag präsentiert sich das Wetter in Deutschland von seiner wechselhaften Seite. Über weite Teile des Landes zieht sich ein grauer Schleier, begleitet von dicken Wolken und immer wieder auftretenden Schauer n.

Von Westen und Südwesten rollen im Tagesverlauf kräftige Schauer und Gewitter heran, sodass Schirm und Regenjacke als treue Begleiter empfohlen werden. Diplom-Meteorologe Dominik Jung beschreibt den Tag als echtes Wetter-Wechselbad, bei dem zwischen Sonnenfenstern immer wieder kräftige Niederschläge lauern. Ursächlich dafür ist Tief "Quella", das über den Britischen Inseln liegt und das Wetter in Westeuropa bestimmt, besonders den Norden immer wieder nass macht. In Deutschland kommt es dennoch zeitweise zu Auflockerungen, wenn die Wolken aufreißen und die Sonne durchblitzt.

Die Temperaturen erreichen am Samstag Werte von rund 19 Grad in Hamburg, 21 Grad in Frankfurt, 23 Grad am Rhein sowie 24 Grad in Berlin und Leipzig. In der Nacht zum Sonntag ziehen die Schauer weiter nach Osten, sodass der Norden vorübergehend aufatmen kann. Von Westen her setzt sich dann freundlicheres Wetter durch, mit Höchsttemperaturen zwischen 20 und 25 Grad. Dieser Trend setzt sich jedoch nicht dauerhaft durch, da bereits das nächste Tiefdruckgebiet folgt.

Laut Diplom-Meteorologe Marcel Schmid vom Deutschen Wetterdienst bleibt das Wetter wechselhaft bis Anfang der Woche, da Tief "Quella" zwar Richtung Skandinavien abzieht, aber umgehend ein neues Tief nachfolgt





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