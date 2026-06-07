Wechseljahre und Figur: Warum Krafttraining jetzt entscheidend ist

Frauen in den Wechseljahren kämpfen oft mit Gewichtszunahme am Bauch. Fitnesstrainerin Alina Bock erklärt, warum Ausdauertraining allein nicht reicht und Krafttraining sowie eiweißreiche Ernährung der Schlüssel sind.

Frauen in den Wechseljahre n bemerken häufig eine Veränderung ihrer Figur: Körperfett wird nun verstärkt im Bauchbereich gespeichert und generell schmelzen die Pfunde nicht mehr so schnell.

Viele versuchen deshalb, mit mehr Joggen oder anderen längeren Cardio-Einheiten gegenzusteuern. Doch Ausdauertraining allein reicht in dieser Lebensphase oft nicht aus. Fitnesstrainerin Alina Bock ordnet das Thema ein und gibt Tipps. Cardiotraining stärkt zwar das Herz-Kreislauf-System und verbraucht Kalorien, die hormonell bedingten Veränderungen des Stoffwechsels kann es jedoch nicht allein ausgleichen.

Sie können die Ausschüttung des Stresshormons Cortisol erhöhen. Das steht mit einer langsameren Stoffwechselaktivität und einer geringeren Fettverbrennung in Zusammenhang. Wer als Reaktion darauf weniger isst und sehr viel Ausdauertraining absolviert, setzt den Körper zusätzlich unter Stress. Ein weiterer Faktor ist der Verlust von Muskelmasse.

Wer dann zu wenig Eiweiß isst, beschleunigt den Prozess. Da Muskeln Energie verbrauchen, sinkt mit ihnen auch der Grundumsatz. Deshalb ist die Devise: Kraft trainieren! Krafttraining baut nämlich Muskeln auf und erhält sie.

Das kurbelt den Energieverbrauch an. Im Vergleich zu Fettgewebe benötigen Muskeln deutlich mehr Energie, auch in Ruhephasen. Zusätzlich kann regelmäßiges Krafttraining den Erhalt der Knochendichte unterstützen. Das ist besonders wichtig, weil mit dem sinkenden Östrogenspiegel auch das Risiko für Osteoporose steigt.

Um Muskeln aufzubauen, sollte man alle großen Muskelgruppen regelmäßig trainieren. Zwei bis drei Ganzkörpereinheiten pro Woche reichen aus. Übungen für Beine und Rücken verbrauchen besonders viel Energie und beanspruchen einen großen Teil der Muskulatur. Besonders gesund ist es, im Wochenverlauf sowohl Kraft als auch Ausdauer zu trainieren.

Denn Cardio ist gut für das Herz und verbraucht zusätzlich Kalorien. Aber es bleibt dabei: Krafttraining ist besonders wichtig, ergänzt durch eine eiweißreiche Ernährung. Doch wie sieht ein optimaler Trainingsplan aus? Alina Bock empfiehlt, mit Körpergewichtsübungen wie Kniebeugen, Ausfallschritten und Liegestützen zu beginnen.

Später können Hanteln oder Widerstandsbänder eingesetzt werden. Wichtig ist, jede Übung langsam und kontrolliert auszuführen, um die Muskeln maximal zu fordern. Auch die Ernährung spielt eine zentrale Rolle: Pro Tag sollten etwa 1,2 bis 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht aufgenommen werden. Gute Quellen sind mageres Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte, Hülsenfrüchte und Tofu.

Zudem ist es wichtig, ausreichend zu trinken und auf eine ausgewogene Zufuhr von Vitaminen und Mineralstoffen zu achten. Besonders Kalzium und Vitamin D sind für die Knochengesundheit essenziell. Frauen in den Wechseljahren sollten außerdem auf übermäßigen Stress achten, da dieser den Cortisolspiegel weiter in die Höhe treibt. Entspannungstechniken wie Yoga oder Meditation können helfen, den Hormonhaushalt zu stabilisieren.

Auch ausreichend Schlaf ist entscheidend, denn in der Nacht regeneriert sich der Körper und baut Stress ab. Wer diese Punkte beachtet, kann die hormonellen Veränderungen besser bewältigen und sein Gewicht langfristig halten. Zusätzlich verbessert Krafttraining die Insulinsensitivität, was besonders in den Wechseljahren wichtig ist, da das Risiko für Typ-2-Diabetes steigt. Studien zeigen, dass regelmäßiges Krafttraining den Blutzuckerspiegel stabilisiert und Heißhungerattacken reduziert.

Auch die psychische Gesundheit profitiert: Das Heben von Gewichten setzt Endorphine frei und kann Stimmungsschwankungen entgegenwirken. Viele Frauen berichten von einem gesteigerten Selbstbewusstsein und einer positiveren Körperwahrnehmung. Wenn Sie mit dem Krafttraining beginnen, starten Sie langsam und steigern Sie die Intensität allmählich. Hören Sie auf Ihren Körper und gönnen Sie sich ausreichend Erholung.

Ein Trainingsplan könnte wie folgt aussehen: Montag: Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, Rudern; Mittwoch: Ausfallschritte, Schulterdrücken, Klimmzüge (oder Latzug), Plank; Freitag: Beinpresse, Bizepscurls, Trizepsstrecken, Crunches. Zwischen den Sätzen 60-90 Sekunden Pause, insgesamt 3 Sätze pro Übung mit 8-12 Wiederholungen. So wird der Muskelaufbau optimal gefördert. Zusammenfassend lässt sich sagen: Cardio allein ist nicht der richtige Weg.

Ein Mix aus Kraft- und Ausdauertraining, kombiniert mit einer eiweißreichen Ernährung und Stressmanagement, ist der Schlüssel zu einer gesunden Figur in den Wechseljahren. Alina Bock betont, dass jede Frau ihren eigenen Weg finden sollte, aber die Grundprinzipien immer dieselben sind. Wer regelmäßig trainiert und auf seinen Körper hört, wird nicht nur körperliche Veränderungen bemerken, sondern auch mehr Energie und Wohlbefinden im Alltag.

Also ran an die Hanteln und los geht es mit dem Krafttraining - für eine starke und gesunde Mitte





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