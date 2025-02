Wechselwählerinnen aus Bonn-Beuel suchen den richtigen Weg

Vier Frauen in Bonn-Beuel wechseln erstmals ihre politische Meinung und suchen nach den richtigen Kandidaten für die kommende Wahl. Sie diskutieren über ihre Bedenken gegenüber der AfD und die Notwendigkeit, die Zukunft Deutschlands aktiv zu gestalten.

Elisabeth Schaaf, Anne Geßmann, Renate Dahms und Ingrid Rösner treffen sich regelmäßig im Café Sonnendeck der evangelischen Gemeinde in Bonn-Beuel , um Rummikub zu spielen. Renate Dahms, die bereits ihre Stimme abgegeben hat, erzählt, dass sie und die anderen vier Frauen zum ersten Mal in ihrem Leben Wechselwähler innen sind. Ingrid Rösner erklärt, dass sie jahrelang immer dieselbe Partei gewählt hat, aber diesmal etwas anderes ausprobieren möchte.

Elisabeth Schaaf, die ebenfalls zum ersten Mal ihre Stimme einem anderen als ihrer bisherigen Partei geben wird, sagt: „Ich gucke jetzt alle Duelle und ich werde verfolgen, was da gesagt wird. Aber ich habe mir schon eine Partei ausgesucht.“ Sie wolle vermeiden, dass es wieder zu einem „Desaster“ kommt. Die vier Frauen sind sich einig, dass die AfD mit ihrer Politik für sie keine Option ist. „Die haben ja so viel vor, also den Euro abschaffen, aus Europa raus. Und das geht ja alles gar nicht“, sagt Renate Dahms. Ingrid Rösner fügt hinzu, dass sie aufgrund ihrer persönlichen Erfahrungen im Krieg die extreme Politik der AfD ablehnen kann. „Das liegt einfach daran, dass ich den Krieg mitgemacht habe. '45 war ich ein junger Bursche und ich weiß, was da passiert ist, ich erinnere das auch sehr lebhaft“, erklärt sie. „Insofern kann ich die Meinungen, die da vertreten werden überhaupt nicht begrüßen.“ Die vier Frauen sind sich bewusst, dass es keine einfache Entscheidung ist, ihre Stimme abzugeben. Renate Dahms sagt: „Ich sehe es so, dass das im Prinzip jede Partei irgendwie angeht auf ihre Art und Weise. Aber ich sehe nicht, dass nur die AfD diese Probleme angeht, das ist meiner Meinung nach Quatsch!“ Sie sind aber entschlossen, ihre Stimme abzugeben und ihre Meinung einzubringen. Sie hoffen, dass ihre Entscheidung einen Beitrag zum positiven Wandel in der Gesellschaft leisten kann.





