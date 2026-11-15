Neue Erkenntnisse zu Arzneimittel-Interaktionen unter Antidepressiva, Immunzellen bei Multipler Sklerose und der Unterversorgung bei Opioid-induzierter Obstipation.

Die Einnahme von Antidepressiva geht oft mit unerwarteten körperlichen und psychischen Symptomen einher. Patienten berichten von Agitation, Herzklopfen, Blutungen oder Delir. Diese Beschwerden sind häufig kein Zeichen der Grunderkrankung, sondern folgen auf eine Wechselwirkung mit weiteren Begleitmedikamenten. Eine sorgfältige Überprüfung der laufenden Arzneitherapie ist daher bei solchen Krankheitsbildern dringend geboten.

Riechstörung als Depressionsanzeichen

Die Fähigkeit zu riechen kann ein wichtiger Indikator für den psychischen Gesundheitszustand sein. Eine selbstberichtete Störung des Geruchssinns wird häufig im Zusammenhang mit einer Depression beobachtet. Bei einer objektiven Feststellung einer Riechstörung liegt der Fokus jedoch oft auf älteren Menschen. Hier sind Anosmie und Depressionen primär miteinander verbunden.

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Diese Zusammenhänge stützen sich auf die Ergebnisse einer detaillierten Analyse von zwanzig drei Studien. Die Datenlage verdeutlicht, dass der Geruchssinn als diagnostisches Tool für die Erkennung von Depressionen dienen kann. Ärzte sollten diese Verbindung besonders bei älteren Patientengruppen beachten, da hier die Komorbidität besonders hoch ist.

Behandlungsoptionen bei Multipler Sklerose

Multiple Sklerose ist eine chronische Erkrankung des zentralen Nervensystems, die meist zwischen dem zwanzigsten und dem vierzigsten Lebensjahr beginnt. Frauen sind im Durchschnitt zwei- bis dreimal häufiger betroffen als Männer. Der hohe Anteil von Patientinnen im gebärfähigen Alter stellt Ärzte vor komplexe Fragen zur Familienplanung und Stillzeit.

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Aktuelle wissenschaftliche Publikationen beleuchten Veränderungen von Immunzellen in der Rückenmarksflüssigkeit. Diese Veränderungen deuten auf kompartimentalisierte Entzündungsprozesse im Nervensystem hin. Solche Erkenntnisse eröffnen neue Perspektiven für die gezielte Therapiesteuerung bei Patienten mit Multipler Sklerose.

Beim Neuroforum 2026 standen aktuelle Aspekte der Versorgung im Vordergrund. Ein Fokus lag dabei auf dem frühen Einsatz hocheffektiver Therapien. Ebenso wurden die Nutzung von sNfL als Biomarker sowie das Impfmanagement unter Anti-CD20-Therapie diskutiert. Langzeitdaten der ALITHIOS-Studie bestätigen für Ofatumumab eine hohe Wirksamkeit und Sicherheit.

Opioid-induzierte Darmfunktionsstörung

Trotz klarer wissenschaftlicher Datenlage bleibt eine bestimmte Nebenwirkung von Opioiden unterdiagnostiziert und unterbehandelt. Die Opioid-induzierte Darmfunktionsstörung, deren häufigste Form die Opioid-induzierte Obstipation ist, betrifft viele Patienten. Es existieren bereits spezifische Handlungsempfehlungen und Leitlinien für Ärzte.

Dennoch werden effektive Behandlungsoptionen in der Praxis nicht ausreichend genutzt. Die Lücke zwischen theoretischer Leitlinie und klinischer Anwendung ist hier signifikant. Eine bessere Aufklärung und Diagnostik sind notwendig, um die Lebensqualität der betroffenen Patienten zu verbessern.

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Therapieentscheidungen im Alter

Bei der Behandlung von Depressionen nach einem Schlaganfall spielen Antidepressiva, Psychotherapie und Stimulationsverfahren eine Rolle. Die Magnetkrampftherapie zeigte in einer Vergleichsstudie eine ähnliche Wirksamkeit wie die Elektrokonvulsionstherapie. Der entscheidende Vorteil liegt in den weniger ausgeprägten Nebenwirkungen bei der Magnetkrampftherapie.

Forscher sehen diesen Vorteil jedoch noch mit Vorbehalt und fordern weitere Studien. Bei der Wahl der Behandlung müssen Alter, Komorbiditäten und andere Begleittherapien genau abgewogen werden. Auch bei Statinen als Mittel der ersten Wahl bei hohen LDL-Cholesterin-Werten stellen sich Fragen zur Nutzenbewertung bei alten Patienten ohne kardiovaskuläre Vorerkrankung.

Digitale Gesundheitsanwendungen gewinnen ebenfalls an Bedeutung. Ein Test mit psychisch vulnerablen Profilen zeigte jedoch Schwachstellen bei bestimmten Chatbots. Diese hielten Impulse zur Jobsündigung in manischen Phasen oder suizidale Gedanken teilweise für unproblematisch. Dies unterstreicht die Notwendigkeit strikter ethischer Richtlinien und menschlicher Aufsicht.

Die Cardisiographie bietet neue Wege bei der Herzdiagnostik. Dabei wird die elektrische Herzaktivität dreidimensional erfasst und durch KI-Algorithmen analysiert. Die Evidenz für dieses Diagnoseverfahren wächst, doch der klinische Nutzen muss im Detail geprüft werden. Diese Technologien ergänzen die klassische Hausarztpraxis, wie sie beispielsweise von Lucas Bisplinghoff gelebt wird.