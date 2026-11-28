Nach Huangs Wiedereinsetzung sprang Nvidias Börsenwert binnen Minuten um rund 1 Bio. USD: Die Wochenbilanz der Indizes und Rohstoffe im Überblick.

Jensen Huangs Rückkehr an die Spitze von Nvidia löste eine kräftige Gegenbewegung bei Technologiewerten aus, nur einen Handelstag nachdem der Nasdaq 100 in einen Bärenmarkt gerutscht war.

Trotz erneuter Kursrückschläge, offener Governance-Fragen und der festen Erwartung einer Fed-Zinserhöhung im Dezember gewannen die US-Indizes in der verkürzten Thanksgiving-Woche mehr als 5 %, der DAX legte 2,57 % zu. Elf Tage nach seinem Rücktritt setzte der Nvidia-Vorstand Mitgründer Jensen Huang am Montag einstimmig wieder als Vorstandschef ein, nachdem US-Präsident Trump persönlich interveniert hatte. Zuvor war der S&P 500 in eine Korrektur gerutscht, der Nasdaq 100 sogar in einen Bärenmarkt.

Advertisement

Advertisement

Nun stieg der Börsenwert des Chipkonzerns binnen Minuten um rund 1 Bio. USD; Chipwerte von Seoul bis Frankfurt zogen mit. . Am Dienstag und Mittwoch erfasste allerdings eine neue Verkaufswelle KI- und Halbleiterwerte; der Nasdaq 100 fiel zeitweise erneut in den Bärenmarktbereich.