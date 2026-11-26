Pablo Hernández de Cos steht vor der EZB-Spitze, während die Notenbank trotz Führungswechsel weitere Zinserhöhungen erwartet.

Der als geldpolitische Taube geltende Spanier Pablo Hernández de Cos dürfte der nächste EZB-Präsident werden. Bei seiner ersten Sitzung könnte die Notenbank dennoch eine weitere Zinserhöhung beschließen.

Pablo Hernandez de Cos ist noch General Manager der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich , ab Februar 2027 dürfte er Präsident der EZB sein. Pablo Hernandez de Cos ist noch General Manager der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich , ab Februar 2027 dürfte er Präsident der EZB sein.

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Weg frei für de Cos als EZB-PräsidentMit den Nominierungen von Markus Brunnermeier und Laurence Boone für das EZB-Direktorium hatte sich bereits abgezeichnet, dass der Spanier Pablo Hernández de Cos das Rennen um die EZB-Spitze für sich gewinnen dürfte. Nach Informationen von Bloomberg und der „Financial Times“ geben die Niederländer nun den aussichtslos gewordenen Zweikampf um die Lagarde-Nachfolge auf und unterstützen de Cos anstelle des früheren niederländischen Notenbankchefs Klaas Knot.