Ab Januar 2027 loggt sich München und der Landkreis Regensburg für Joghurtbecher, Konservendosen und Getränkekartons in die Gelbtonnung. Ehrgeizige Recycling-Regel verknüpft Verpackungsvorschriften, Abfallgebühren und Sortierstrategien.

Ab dem 1. Januar 2027 drohen in München und dem Landkreis Regensburg die Wertstoffhof- und Werteinstellungen für Joghurtbecher, Konservendosen und Getränkekartons nicht mehr zu laufen. Stattdessen werden die betreffenden Verpackungen direkt vom Haus in Gelbtonnen eingeworfen, um die Recyclingquote zu erhöhen und die Abfallwege zu verkürzen.

Regelwerk: Welche Verpackungen gehören in die Gelbtonne?

In die Gelbtonne dürfen sämtliche leere Verpackungen aus Kunststoff, Metall oder Verbundmaterialien gelangen, sofern sie erstklassig zur Wiederverwertung bestimmt sind. Der unterscheidskraftvolle Aspekt ergibt sich nicht allein aus dem Material, sondern aus der Funktion als Verpackung. Der klassische Joghurtbecher gehört deshalb hinein, während eine abgewaschene Zahnbürste darauf nicht. Die an frühere Zeiten zurückführende Orientierungshilfe, der Grüne Punkt, ist seit 2009 derartig entspannt, dass er nicht mehr zwingend aufgedruckt sein muss - das gesamte Material, auch ohne das Symbol, kann in die Gelbtonne.

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Herstellerhaushalt: Lizenzgebühren und Kommunenansprüche

Für Verbraucher entstehen keine zusätzlichen Kommunalabgaben. Die Verpackungshersteller haben die Pflichten der Entsorgungs­finanzierung bereits durch Lizenzgebühren, die über das Entsorgungssystem laufen, abgedeckt. Diese Zahlungen betreffen ausschließlich Verpackungen; der restliche Kunststoffmüll, etwa Plastikschüsseln, bleibt außerhalb des Recyclingkreises.

Verbraucher­wissen: Löffelrein und restentleer

Wenn Verpackungen nicht rein gespült werden, entstehen unnötiges Wasser- und Energieverschwendung. Nach Verbraucherzentralen müssen Lebensmittelverpackungen lediglich löffelrein sein, um in die Gelbtonne. Stark verschmutzte Verpackungen mit Essensresten landen jedoch im Restmüll. Außerdem sollten unterschiedliche Materialien getrennt aufbewahrt werden: Ein Joghurtbecher hat einen Kunststoffdeckel und einen Aluminiumdeckel, die getrennt sortiert werden sollten. Papierbänder, die teilweise mit Kunststoff bedeckt sind, gehören ins Altpapier, nicht in die Gelbtonne.

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Regional variierende Ablagen außerhalb der Stadtgrenzen

In Bayern variiert die Entsorgungs­logik weit, je nach Gemeinde und Landkreis: Nicht‑Verpackungs­gegenstände aus Kunststoff oder Metall - etwa Plastiksportkugeln oder Metallöfen - können Restmüll sein oder zum Wertstoffhof. Bürger erfahren die spezifische Regel über die lokale Abfallberatung oder den Abfallkalender. In einigen Städten setzen sich auch weiterhin Gelbsäcke, Wertstoffhof oder Insel als Sammel­systeme ein, während die Grundregel das Eigen hält: Leere Verpackung - ja; reiner Kunststoffgegenstand - nein.

Zukünftige Abläufe: Automated Glass Tonne und Status der Sammlung

Die Gelbe Tonne wird automatisch an die Grundstücke ausgeliefert; Umfang und Größe richten sich nach der Anzahl der Haushalte und vorhandenen Restmülltonnen. Nach Planung der Kommunen wird die Abfallabgabe für Leichtverpackungen ab Januar 2027 ausschließlich über das Gelben System erfolgen. Der Wechsel soll die Abläufe vereinfachen, die Recyclingquoten verbessern und die Qualitäts­standards für synäre Anlagen erhöhen. Dabei wird die Wiederverwertung des gesammelten Materials vor dem Haus mehrfach verarbeitet und die Abläufe standardisiert