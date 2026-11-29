Eigentlich wollte Linda Talboom aus Belgien 2029 in Rente gehen. Nach einer Rentenreform muss die 60-Jährige allerdings wohl noch zwei Jahre dranhängen, wegen 15 Minuten zu wenig pro Tag.

Eigentlich wollte Linda Talboom aus Belgien 2029 in Rente gehen. Nach einer Rentenreform muss die 60-Jährige allerdings wohl noch zwei Jahre dranhängen, wegen 15 Minuten zu wenig pro Tag.

„Wenn ich am Nachmittag fünfzehn Minuten länger gearbeitet hätte, gäbe es jetzt kein Problem“, klagt Linda Talboom aus der belgischen Gemeinde Hemiksem. Sie ist 60 Jahre alt und hatte angedacht, im März 2029 in Rente gehen zu können, wie sie „der Regierung gefährdet ihre Pläne jetzt allerdings: Nachdem die Anzahl an benötigten Arbeitstagen pro Jahr erhöht wurde, scheint es, als könnte sie ihren Ruhestand erst ab 2031 genießen.

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„Während meiner gesamten Karriere habe ich 9549 Tage gearbeitet. Mehr als genug“, sagt sie. Insgesamt könnte sie 33 Jahre vorweisen, in denen sie mindestens 156 Tage gearbeitet hat. Ein Schnitt, der bislang ohne Weiteres für denIm Jahr 2010 hatte sich Talboom dazu entschieden, nur noch in Teilzeit und 18,45 Stunden pro Woche zu arbeiten.