Wegen Brenda: Marlisa Rudzio überrascht mit 15-Kilo-Abnahme
Ein Spruch und heftiger Hass im Netz: Marlisa Rudzio enthüllt die traurigen Hintergründe ihrer veränderten Figur.
präsentiert sich nach den vergangenen Monaten deutlich verändert, nachdem die Content-Creatorin innerhalb kurzer Zeit ganze 15 Kilogramm abgenommen hat – ein Gewichtsverlust, der auch im "" sofort auffällt.
Dort spricht Mitkandidat Giuliano Hediger die Influencerin ohne Umschweife auf ihre neue Figur an: "Du hast voll abgenommen.
"nutzt die Gelegenheit, um in der Realityshow offen über die Hintergründe zu sprechen. Hinter dem Gewichtsverlust steckt nämlich keine gezielte Diät, sondern eine schwere Zeit.. Doch dabei sei es nicht geblieben: Im Anschluss an die TV-Ausstrahlung habe sich im Netz eine wahre Hasswelle über sie ergossen. Völlig Unbekannte hätten dabei nicht bloß ihr Äußeres niedergemacht, sondern obendrein auch noch ihre Partnerschaft angezweifelt.
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