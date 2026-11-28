Das war selbst Partykönig Pavlovic eine Spur zu wild: Filip hätte die Dreharbeiten von 'Forsthaus Rampensau Germany' beinahe abgebrochen.

war die Zeit im Forsthaus offenbar alles andere als ein Spaziergang – und das lag nicht etwa an knallharten Wettkämpfen. Im Interview mitvor allem in der Anfangsphase gehörig zusetzten.

Der überraschende Grund für seinen Durchhänger: Es wurde gefühlt am laufenden Band gefeiert. Der Dauerpartymodus trieb den Ex-"Gerade am Anfang, als gefühlt jeden Abend nur Party angesagt war. Irgendwann hatte ich einfach mehr Lust auf Challenges als auf die nächste Party"Doch nicht nur die ausgelassene Feierlaune dürfte bei Fans des Formats für reichlich Gesprächsstoff sorgen: Hinter den Kulissen soll es zwischen den Promis auch ordentlich gekracht haben. Mit wem genau er besonders oft aneinandergeriet, behältvor der Ausstrahlung noch für sich.

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"Aber so viel kann ich sagen: Die eine oder andere Auseinandersetzung wird es definitiv geben", kündigt er vielsagend an. Seiner Beobachtung nach gaben sich viele Kandidaten in den ersten Tagen noch handzahm und zeigten sich von ihrer Schokoladenseite. Erst als die Bedingungen mit der Zeit spürbar ungemütlicher wurden, sei nach und nach ans Licht gekommen, wie die einzelnen Mitstreiter wirklich ticken.