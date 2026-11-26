Der Bayern-Kapitän nennt den öffentlichen Umgang mit Musiala „nicht Bayern-like“. Was ihn so wütend macht.

Joshua Kimmich kritisiert den öffentlichen Umgang der Bayern-Bosse mit Jamal Musiala scharf und fordert, interne Probleme auch intern zu klären.

„Es darf niemals passieren, dass es auf dem Rücken von einem Spieler ausgetragen wird. Natürlich ist der Verein immer das Höchste, um das es geht und größer als der Spieler, aber trotzdem nicht größer als der Mensch. Und das ist ein absolutes No-Go und auch nicht Bayern-like“, sagte Kimmich nach dem 1:2 der Münchner in der Champions League beim OSC Lille. Seit Tagen steht der Gesundheitszustand von Musiala im Mittelpunkt von heftigen Diskussionen.

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Die Bayern-Aufsichtsräte Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge hatten in der vergangenen Woche wegen der gesundheitlichen Probleme Musialas einen Gehaltsverzicht ins Gespräch gebracht. Sie zweifelten öffentlich an, dass Musiala trotz der Erkrankung wieder das frühere sportliche Topniveau erreichen könne.