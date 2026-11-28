Katy Perry soll wegen ihres Ex um ihr Liebesglück bangen. Doch Justin Trudeau reagiert laut einem Insider anders als befürchtet.

: Der Komiker wurde im November der Vergewaltigung sowie sexueller Übergriffe an vier Frauen für schuldig befunden und zu einer Haftstrafe von zehneinhalb Jahren verurteilt.

Im Zuge des Gerichtsverfahrens gerät nun auch die einstige Ehe der Sängerin erneut in den Fokus der Öffentlichkeit. Wie ein Insider dem, berichtete die Quelle. Glaubt man dem Bericht, gibt ihr der Politiker aber überhaupt keinen Grund für diese Befürchtungen. Im Gegenteil: Er soll in dieser schwierigen Zeit fest an der Seite der Musikerin stehen und sie nach Kräften unterstützen..

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Die Ehe zwischen der Musikerin und dem Briten dauerte nur 14 Monate an. Die Straftaten, derentwegen er jetzt verurteilt wurde, sollen sich bereits vor ihrer Eheschließung im Jahr 2010 ereignet haben; später beendetewiederum im Sommer 2025. Kennengelernt haben sollen sie sich im Juli desselben Jahres während ihrer "Lifetimes Tour". Mittlerweile bezeichnete die Sängerin den Kanadier gegenüber-Produktion sowie über eine Autobiografie – unter anderem mit Streamingdiensten wie Netflix und Hulu.