Mitten in der Krise beginnt die Tarifrunde bei Volkswagen. Der Autobauer fordert weitreichende Einschnitte von seinen Beschäftigten. Die IG Metall wehrt sich – und stellt Bedingungen.

Zugeständnisse des Autobauers zur Bedingung für inhaltliche Gespräche gemacht.

„Ehe wir überhaupt ein einziges Wort über Inhalte verlieren, muss die Arbeitgeberseite verlässlich darlegen, wie sie Zukunft"Made in Germany" gestalten will und wie sie künftig gedenkt, Verträge einzuhalten“, sagte Niedersachsens IG-Metall-Bezirksleiter und Verhandlungsführer Thorsten Gröger bei einer Kundgebung im ostfriesischen Emden. Das Unternehmen schulde Antworten auf zwei Fragen: „Wie will Volkswagen überhaupt Zukunft gestalten? Und wie will dieser Vorstand jemals wieder das Vertrauen zurückgewinnen, was er mutwillig zerstört hat?

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“ Angesichts der Sachlage habe man keine Veranlassung, sich auch „nur einen einzigen Millimeter“ zu bewegen. „Über Beiträge der Beschäftigten sprechen wir heute garantiert nicht. Kein Satz, kein Wort, keine Silbe“, sagte Gröger. Europas größter Autobauer hat in der Kernmarke mit hohen Kosten zu kämpfen und will weitreichende Sparmaßnahmen durchsetzen.

Dazu gehören Nullrunden in den Jahren 2027 und 2028, Streichungen bei Zusatzzahlungen und Zulagen sowie Einschnitte bei der 35-Stunden-Woche. Der Katalog umfasst nach dpa-Informationen fast 20 Punkte und ist weitreichender als bisher bekannt. So will das VW-Management auch die bislang nur ausgesetzte Entgelterhöhung um 5,5 Prozent streichen. Diese sollte nach dem Tarifkompromiss vor zwei Jahren zum 1.

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Januar 2031 wirksam werden. Der Katalog sei ein „Dokument der Respektlosigkeit, das in der Geschichte von Volkswagen seinesgleichen sucht“, sagte Gröger. Die Gewerkschaft will sich dagegen wehren – und droht mit Arbeitsniederlegungen. Wer solche Papiere schreibe, wolle den Konflikt.

„Wir haben ihn nicht gesucht. Aber wir werden ihn mit voller Wucht führen“. Die Friedenspflicht endet am 31. Dezember.

Danach werde der Vorstand erfahren, was es heiße, sich mit Metallerinnen und Metallern anzulegen, so Gröger. Volkswagen ist nicht wie etwa die Autobauer Mercedes-Benz und BMW im Tarif der Metall- und Elektroindustrie, sondern hat einen eigenen Haustarif. Er gilt für mehr als 120.000 Beschäftigte an den Standorten Braunschweig, Chemnitz, Dresden, Emden, Hannover, Kassel, Salzgitter, Wolfsburg und Zwickau. Veröffentlicht nach den redaktionellen Standards des Handelsblatts. Mehr Informationen finden Sie in unseren