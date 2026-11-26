Brandenburg hat einer gemeinsamen Expo-Bewerbung mit Berlin eine Absage erteilt. Jetzt ist die Hauptstadt am Zug. Der Regierende Bürgermeister stellt einen schnellen Senatsbeschluss dazu in Aussicht.

Brandenburg hat einer gemeinsamen Expo-Bewerbung mit Berlin eine Absage erteilt. Jetzt ist die Hauptstadt am Zug. Der Regierende Bürgermeister stellt einen schnellen Senatsbeschluss dazu in Aussicht.

Berlin - Der Berliner Senat soll schon bald einen Beschluss für die Bewerbung um die Weltausstellung Expo 2035 fällen. Das kündigte Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner am Abend beim Medientreff des Medienverbands der freien Presse Berlin-Brandenburg an.

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"Wir haben verabredet mit der zuständigen Senatorin Frau Giffey, dass wir Anfang Dezember einen Beschluss im Senat fassen, dass Berlin sich auch ohne Brandenburg bewerben wird für die Expo", sagte Wegner. "Ich bin ehrlicherweise ein bisschen traurig, dass wir es nicht gemeinsam hingekriegt haben mit Brandenburg", so der CDU-Politiker. Aber inzwischen sei ein Ort in Pankow im Norden Berlins gefunden worden, der sich dafür anbiete. Die Expo sei eine große Chance.