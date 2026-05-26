Wegovy could soon be available as a weight-loss pill in Europe

The EMA's advisory committee has recommended that Wegovy, a weight-loss medication, be approved for use as a once-daily pill in Europe. The final decision lies with the European Commission. In the US, the weight-loss pill from Novo Nordisk has been approved since December 2025. According to the company, the number of prescriptions has risen to over 200,000 per week. Currently, Wegovy is only available as a weekly injection. With the new tablet, a GLP-1 weight-loss medication could be approved for use in the EU for the first time. Patients must take the tablet once a day.

Wegovy könnte bald als Schlank-Pille erhältlich sein! Das Abnehm-Medikament könnte in Europa künftig nicht mehr nur gespritzt, sondern auch als Tablette geschluckt werden. Der zuständige EMA -Ausschuss hat grünes Licht für eine einmal täglich einzunehmende Wegovy -Pille empfohlen.

Die endgültige Entscheidung liegt nun bei der Europäischen Kommission. In den USA ist die Abnehmpille des Herstellers Novo Nordisk bereits seit Dezember 2025 zugelassen. Nach Angaben des Unternehmens stieg die Zahl der Verschreibungen dort auf mehr als 200.000 pro Woche. Bislang gibt es Wegovy nur als wöchentliche Spritze.

Mit der neuen Tablette könnte erstmals ein GLP-1-Abnehmmedikament in der EU auch zum Schlucken zugelassen werden. Patienten müssen die Tablette einmal täglich einnehmen. Grundlage der EMA-Empfehlung sind mehrere Studien. In der OASIS-4-Studie verloren die Teilnehmer durchschnittlich 16,6 Prozent ihres Körpergewichts.

Damit erreichte die Tablette ähnliche Ergebnisse wie die bisherige Wegovy-Spritze. Die Untersuchungen zeigten außerdem Verbesserungen bei verschiedenen Herz-Kreislauf-Risikofaktoren. Frühere Studien deuten zudem darauf hin, dass Semaglutid das Risiko schwerer Herz-Kreislauf-Erkrankungen senken könnte.

"Mit der Zulassungsempfehlung für die Wegovy-Pille ist ein großer Meilenstein erreicht", sagte Prof. Dr. Sebastian Meyhöfer von Novo Nordisk. Nach Angaben des Unternehmens könnte die Tablette für manche Patienten eine Alternative zu bisherigen Therapien per Injektion sein. Eine endgültige Zulassung wird in Kürze erwartet. Außerhalb der USA in der zweiten Jahreshälfte.

Der Preis soll erst nach der EU-Zulassung festgelegt werden und dürfte je nach Land variieren. In den USA kostet eine Monatsration derzeit rund 149 US-Dollar, also etwa 129 Euro. Experten erwarten zudem, dass die Einführung der Pille die Preise für Abnehmspritzen deutlich drücken könnte





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