Wegpunkte für Berliner Fußballer: Union will Abstiegszone vergrößern, Herthas Trainer kämpft um sein Schicksal

Union Berlin strebt mit einem Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach einen deutlichen Abstand zur Abstiegszone an. Hertha BSC hingegen steht vor einem entscheidenden Spiel gegen Fortuna Düsseldorf, in dem Trainer Cristian Fiél um seinen Job kämpfen muss.

Für die Berliner Profi-Teams zeichnen sich möglicherweise entscheidende Spiele ab. Union kann mit einem Heimsieg den Abstand zur Abstieg szone deutlich ausbauen, während es für Hertha in der 2. Liga um die Zukunft des Trainers geht. \Der 1. FC Union Berlin setzt mit einem weiteren Sieg den positiven Trend fort. Die Eisernen empfangen heute um 15.30 Uhr (Sky) Borussia Mönchengladbach in der Fußball - Bundesliga .

Nach einem Remis und dem 4:0 jüngst bei der TSG 1899 Hoffenheim baut Trainer Steffen Baumgart in der Alten Försterei auf eine Fortsetzung des Erfolgs. Aktuell liegt Union zehn Punkte vor dem Relegationsplatz. \In der 2. Bundesliga steht Trainerkollege Cristian Fiél beim Berliner Rivalen Hertha BSC unter enormem Druck. Das heutige Abendspiel (20.30 Uhr/Sky und Sport 1) bei Fortuna Düsseldorf ist für den 44-Jährigen nach drei Niederlagen aus den vier Spielen dieses Jahres praktisch ein Schicksalsmatch. „Es zählen nur Siege und sonst gibt es auch nicht mehr viel zu besprechen“, sagte er selbst.





