Beamte, die Zweifel an der Rechtmäßigkeit einer Anweisung äußern, sollen dabei keine Angst haben. Angesichts wachsender Befürchtungen von Beamten in Sachsen-Anhalt will die Bayern-SPD Staatsdiener aber besser vor beruflichen Nachteilen schützen.

Beamte müssen ihre Vorgesetzten auf mögliche Rechtsverstöße hinweisen können, ohne Angst um ihre Karriere zu haben. Dem stimmen alle demokratischen Kräfte zu – doch ein ausdrückliches Benachteiligungsverbot fehlt bisher im Bayerischen Beamtengesetz.

Der Änderungs-Entwurf der Landtags-SPD nennt hier zum Beispiel konkret dienstliche Beurteilungen, Beförderungen oder Versetzungen. Auch die mündliche Reaktion von Vorgesetzten auf die Meldung von rechtlichen Bedenken Untergebener soll auf Verlangen dokumentiert werden. Ebenso muss eine vertrauliche Beratung in diesen Konfliktfällen laut SPD-Entwurf sichergestellt sein.

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"Wer Zweifel an der Rechtmäßigkeit einer dienstlichen Anordnung anspricht, darf dafür nicht beruflich abgestraft werden", sagt der SPD-Fraktionsvorsitzende Holger Grießhammer. "Dafür wollen wir ihnen den Rücken stärken. " Der Entwurf für das "Gesetz zur Stärkung des öffentlichen Dienstes in der wehrhaften Demokratie" wird heute in erster Lesung im Landtagsplenum beraten. Die SPD-Fraktion begründet ihren Vorstoß mit der Machtverschiebung in Sachsen-Anhalt.

Hier steige die Verunsicherung unter Lehrkräften, Polizisten und Verwaltungsangehörigen. Viele fragten sich, wie sie mit befürchteten, möglicherweise rechtswidrigen Weisungen umgehen sollen und welche Konsequenzen ihnen drohen könnten. Die Nachfrage nach Beratung zum Umgang mit solchen Anweisungen sei in Sachsen-Anhalt nach Angaben des dortigen Beamtenbundes deutlich gestiegen, so die SPD. Dass jemand aus Angst vor einer schlechten Beurteilung oder einer versperrten Karriere lieber schweige, sei inakzeptabel, sagt der SPD-Rechtspolitiker Horst Arnold.

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Beamtenbund begrüßt Entwurf, CSU verweist auf Fürsorgepflicht Genau so eine Benachteiligung müsse ein Vorgesetzter aber schon nach geltendem Recht verhindern, und zwar durch seine Fürsorgepflicht, kontert die CSU. Ihr Fraktionssprecher für den Öffentlichen Dienst, Alfred Grob, sieht in dem Gesetzentwurf keinen Mehrwert, sondern nur neue Bürokratie. Der Bayerische Beamtenbund begrüßt den SPD-Vorstoß: Biete eine gesetzliche Festschreibung des Benachteiligungsverbots doch die Chance, hier Vertrauen aufzubauen, so der BBB-Vorsitzende Rainer Nachtigall zum BR.

Die SPD sieht die geplanten Regelungen als Beitrag zur sogenannten wehrhaften Demokratie: "Unsere Beamten stehen im Dienst des Rechtsstaats, nicht im Dienst einer Partei", betont Horst Arnold, der auch rechtspolitischer Sprecher seiner Landtagsfraktion ist. Beamte müssten sich darauf verlassen können, dass ihnen keine Nachteile entstehen, wenn sie auf Recht und Gesetz bestehen.

"Sie tragen persönlich Verantwortung dafür, dass staatliches Handeln rechtmäßig ist. Wenn wir diese Verantwortung von ihnen verlangen, müssen wir sie auch schützen", so Arnold. Beamte haben laut Beamtenstatusgesetz des Bundes nicht nur das Recht, sondern die Pflicht, rechtliche Bedenken gegen dienstliche Anordnungen vorzubringen. Juristisch wird das als Remonstration bezeichnet.

Die SPD argumentiert, dass Beamte dabei bislang nicht ausdrücklich vor beruflichen Nachteilen geschützt seien.

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