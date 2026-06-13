Weiße Hai-Attacke am Coogee Beach: 35‑jährige Schwimmerin schwer verletzt

Ein vier Meter langer Weißer Hai griff am Freitag am Coogee Beach in Sydney eine 35‑jährige Schwimmerin an. Rettungskräfte sowie ein dienstfreier Intensivmediziner leisteten sofortige Hilfe, bevor ein Hubschrauber eintraf. Die Frau wurde schwerblutig aus dem Wasser gezogen und befindet sich in kritischem Zustand.

Am Freitagmorgen kam es an einem der beliebtesten Strände von Sydney , dem Coogee Beach , zu einem dramatischen Vorfall, der die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit sofort auf sich zog.

Kurz nach 11 Uhr Ortszeit wurde ein ungewöhnlich großer Weißer Hai, schätzungsweise bis zu vier Meter lang, von einem Schwimmverbund entdeckt. Das Signal alarmierte sofort das Rettungspersonal und die Anwesenden am Strand. Eine 35-jährige Schwimmerin befand sich zu diesem Zeitpunkt im Wasser, als das Raubtier plötzlich angriff. Der Hai packte die Frau mit den Armen und den Beinen, zog sie unter die Wasseroberfläche und verursachte schwere Verletzungen, die ihr Leben unmittelbar bedrohten.

Augenzeugen berichteten, dass das Geschehen mit lautem Getöse und starkem Blut im Wasser einherging, was die Situation noch erschreckender machte





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