Weiße Socken: Mode-Trend mit praktischem Guide

Weiße Socken sind wieder im Trend, doch sie bekommen schnell einen unschönen Grauschleier oder werden mit jedem Waschgang ein bisschen beiger. Dieser Text gibt Ihnen Tipps, wie Sie Ihre weißen Socken sauber und weiß halten können.

Von wegen altmodisch – weiße Socken erobern heute die Modewelt. Gäbe es da nicht einen Haken: Sie werden schnell dreckig. Lesen Sie hier, wie die Socke schnell wieder weiß wird. Doch wer den auffälligen Sockentrend mitmachen will, der braucht vor allem, nun ja, wirklich weiße Socken. Bekanntlich werden weiße Socken nicht nur schnell sichtbar dreckig, sie bekommen auch schnell einen unschönen Grauschleier oder werden mit jedem Waschgang ein bisschen beiger.

Was also tun? Zunächst einmal: Vorbeugen. Reinigungsexperte Bernd Glassl vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) rät, die weißen Socken nur zusammen mit anderen weißen Textilien zu waschen, damit sie nicht beige oder grau werden. Und zwar mit einem Voll- oder Universalwaschmittel. Achte außerdem darauf, dass die Menge an Waschmittel zur Wasserhärte vor Ort und zur jeweiligen Wäschemenge passt. Und was ist, wenn die Stücke bereits gräulich sind? Die Stiftung Warentest hat in Internetforen empfohlene Hausmittel wie Backpulver oder Zitronen unter die Lupe genommen – und sie zusammen mit einem standardisierten Prüfwaschmittel gegen schmutzig graue Wäsche zu Felde ziehen lassen. Das Ergebnis: Weder schaffte es ein Säckchen mit Zitronenscheiben in der Maschine graue Textilien bei 60 Grad wieder weiß zu machen, noch zeigte ein einstündiges Einweichen in Zitronensäure und 60 Grad heißem Wasser plus anschließender Wäsche große Wirkung. Sogenannte Wäsche-weiß-Tücher können Textilien hingegen aufhellen – und zwar bereits nach dem ersten Waschen. Der Schmutz bleibe dabei aber in den Fasern, so die Stiftung Warentest. Und je mehr Schmutzpartikel sich unterhalb der optischen Aufheller im Gewebe absetzen, desto weniger könnten Wäsche-weiß-Tücher auf Dauer ausrichten. Der Stiftung zufolge ist deshalb ein gutes Vollwaschmittelpulver langfristig sinnvoller gegen den Grau­schleier. Dessen Tenside lösen Staub, Fett und Schweiß und halten den Schmutz in der Waschlauge, bis die Maschine das Wasser abpumpt. Übrigens: Haben die Socken farbige Flecken, etwa weil jemand auf Strümpfen in den Garten gelaufen und in eine Himbeere getreten ist, sollte man den Fleck Bernd Glassl zufolge zunächst mit einem Fleckenspray vorbehandeln. Anschließend kommen die Socken zusammen mit anderen weißen Textilien und einem Voll- beziehungsweise Universalwaschmittel in Pulverform, als Granulat oder Tabletten in die Maschine. „Nur diese nicht flüssigen Formen der Voll- bzw. Universalwaschmittel enthalten Bleichmittel, die sehr gut gegen Obstflecken wirken“, so Glassl.





