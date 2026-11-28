Viele Menschen träumen von verschneiten Feiertagen. Wie stehen die Chancen auf weiße Weihnachten im Jahr 2026? Ein Meteorologe ordnet Prognosen ein.

Viele Menschen träumen von verschneiten Feiertagen. Wie stehen die Chancen auf weiße Weihnachten im Jahr 2026? Ein Meteorologe ordnet Prognosen ein. Schnee an Heiligabend, verschneite Dächer und eine weiße Landschaft: Für viele gehört das zum perfekten Weihnachtsfest.

Doch wie stehen die Chancen auf weiße2026?

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„Derzeit kann man noch keine seriöse Prognose über das Weihnachtswetter abgeben. Das ist ein Rendezvous mit den Grenzen der Vorhersagbarkeit“, sagt Meteorologe Georg Haas von. Erste grobe Trends seien häufig etwa zwei Wochen vor Weihnachten erkennbar. Deutlich konkreter werde die Vorhersage meist erst in der letzten Woche vor Heiligabend.