Weißer Stör mit 362 Zentimetern: Deutsche Angler fangen Rekordfisch in Kanada

Deutsche Angler fingen im Fraser River einen Weißen Stör mit 362 Zentimetern. Der Riese wurde vermessen, gechipt und wieder freigelassen.

Deutsche Angler haben im Fraser River in Kanada einen Weißen Stör mit einer Länge von 362 Zentimetern gefangen. Das Team um Tobias Tourniaire aus Neustadt/Aisch in Bayern brauchte nach drei Stunden harten Kampfes, um den Fisch ans seichte Ufer zu ziehen.

Der Fang gilt als rekordverdächtig. Das Gewicht des Tieres wurde auf 500 bis 600 Kilogramm geschätzt. Im Juni 2026 hatten kanadische Regionalzeitungen und Angelplattformen noch über einen 356 Zentimeter langen Fang berichtet, der nun von diesem Exemplar übertroffen wird.

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Fangverlauf des Störs im Fraser River

Die Verfolgung des Tieres führte die Angler über sechs Kilometer durch den Fluss. Erst nach drei Stunden gelang es dem Team, den Riesenfisch zu bändigen und in flaches Wasser zu ziehen.

Als der Stör nach fast einer Stunde sein Versteck verließ, musste das Team gegen die starke Strömung des Fraser River kämpfen. Tobias Tourniaire erklärte, da Fische dieser Größe nicht ins Boot gehoben werden dürfen, habe die Gruppe eine flache Sandbank angesteuert und sei zum Stör ins Wasser gestiegen.

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Die durchschnittliche Länge der Art 'Acipenser transmontanus' liegt laut dem Fachmagazin 'Blinker' bei nur etwa 210 Zentimetern. Maximal könnten diese Fische sogar bis zu sechs Meter erreichen. Solche Dimensionen grenzen nach Angaben des Magazins heutzutage fast an ein Naturwunder.

Stimmen zum Rekordfang des Weißen Störs

Tobias Tourniaire, kaufmännischer Bereichsleiter aus Neustadt/Aisch, bezeichnete den Fang als besonderen Moment. Er habe bereits einige Fische über zwei Meter am Köder gehabt, doch dieser sei der bisher größte gewesen, sagte er gegenüber BILD.

Tourniaire betonte, einen Urzeit-Riesen allein zu bändigen sei nicht möglich. Er habe das große Glück gehabt, Andreas Kleinhaus und Robert Wozniakiewicz mit im Boot zu haben. Beide seien ein eingespieltes Team und verfügten über die nötige Erfahrung, die bei diesem Kampf gebraucht wurde.

Organisiert wurde die Tour von Andreas Kleinhaus von Andy's Big Fish Tours in Vreden in Nordrhein-Westfalen. Vor Ort unterstützte Robert Wozniakiewicz von der Kilby Lodge in Harrison Mills in British Columbia das deutsche Team.

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Vermessung und Freilassung des Weißen Störs

Nach dem Fang wurde der Stör vermessen und mit einem Chip zu Forschungszwecken versehen. Der Riese landete also nicht in der Pfanne, sondern diente der Wissenschaft. Fotos hielten den Moment als Erinnerung fest.

Anschließend wurde der Fisch wieder freigelassen. Hintergrund ist eine Vorgabe der Richtlinien für das Angeln in British Columbia, nach der gefangene Riesen-Störe wieder ausgesetzt werden müssen.