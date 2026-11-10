Weißer Stör mit 362 Zentimetern: Deutsche Angler landen Rekordfang in Kanada

Deutsche Angler fingen im Fraser River einen Weißen Stör mit 362 Zentimetern. Der Fisch wurde vermessen, gechippt und wieder ins Wasser entlassen.

Ein Team deutscher Angler hat im kanadischen Fraser River in British Columbia einen Weißen Stör mit einer Länge von 362 Zentimetern gefangen. Nach einem dreistündigen Drill, bei dem die Gruppe den Fisch sechs Kilometer lang durch den Fluss verfolgte, zog das Team den Riesenfisch schließlich an ein seichtes Ufer.

Zu den Anglern gehörte Tobias Tourniaire (32) aus Neustadt/Aisch in Bayern. Der kaufmännische Bereichsleiter bezeichnete den Fang als besonderen Moment, weil er bereits einige Fische über zwei Meter am Köder gehabt habe. Dieser Stör sei aber der bisher größte gewesen.

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Wie der Riesenstör im Fraser River gefangen wurde

Laut dem Fachmagazin Blinker liegt die Durchschnittslänge der Art Acipenser transmontanus bei etwa 210 Zentimetern. Maximal können die Fische bis zu sechs Meter erreichen. Der gefangene Stör übertraf diesen Durchschnitt damit deutlich.

Im Juni 2026 hatten kanadische Regionalzeitungen und Angelplattformen über einen Fang mit 356 Zentimetern berichtet. Das Gewicht des aktuellen Fisches wurde auf 500 bis 600 Kilogramm geschätzt, weshalb er als rekordverdächtig gilt.

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Der Stör verharrte nach Angaben der Angler fast eine Stunde lang in seinem Versteck. Als er dieses schließlich verließ, musste das Team gegen die starke Strömung des Fraser River ankämpfen, um den Fisch unter Kontrolle zu bringen.

Die Schilderungen des Fangs wurden unter anderem vom Boulevardmedium BILD aufgegriffen, das Tourniaire mit seiner Aussage zitierte.

Rolle der Organisatoren und Begleiter vor Ort

Organisiert wurde die Tour von Andreas Kleinhaus von Andy's Big Fish Tours in Vreden in Nordrhein-Westfalen. Vor Ort unterstützte das deutsche Team Robert Wozniakiewicz von der Kilby Lodge im kanadischen Harrison Mills in British Columbia.

Tobias Tourniaire betonte, dass ein Urzeit-Riese dieser Größe nicht allein zu bändigen sei. Er habe das große Glück gehabt, Andreas Kleinhaus und Robert Wozniakiewicz mit im Boot zu haben, die als eingespieltes Team auch über die nötige Erfahrung verfügten.

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Vermessung, Chip-Markierung und Freilassung des Störs

Da Fische dieser Größe nach den geltenden Regeln nicht ins Boot gehoben werden dürfen, steuerte das Team nach Tourniaires Angaben eine flache Sandbank an. Anschließend stiegen die Angler zu dem Stör ins Wasser.

Der Gigant wurde vermessen und mit einem Chip zu Forschungszwecken versehen. Fotos hielten den Fang als Erinnerung fest. Der Fisch landete nicht in der Pfanne, sondern wurde anschließend wieder freigelassen.

Die Richtlinien für das Angeln in British Columbia sehen vor, gefangene Riesen-Störe zurückzusetzen. Der Fang zeigt, wie groß Exemplare dieser Art in den Gewässern der Region werden können, wobei die Angaben zum Gewicht auf Schätzungen beruhen.