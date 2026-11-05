Weidenfeller erklärt Ausfall von Adeyemi im DFB-Kader

Roman Weidenfeller gibt Gründe für das Fehlender Karim Adeyemis im Kader von Jürgen Klopp an. Analyse der defensiven Schwächen und Alternativen im DFB-Team.

Der ehemalige deutsche Weltmeister Roman Weidenfeller äußert sich zu den aktuellen Auswahlentscheidungen von Bundestrainer Jürgen Klopp. Weidenfeller, der 2014 mit der Nationalmannschaft den Titel gewann, hat eine konkrete Begründung dafür, warum der Ex-BVB-Star Karim Adeyemi nicht im Kader für die kommenden Länderspiele enthalten ist. Der 46-Jährige analysiert die taktische Ausrichtung und die individuellen Leistungen des Angreifers im Detail.

Defensive Rücknahme stört Klopp

Der Hauptgrund für das Nichtberücksichtigen von Karim Adeyemi liegt in seiner mangelnden Rückwärtsbewegung auf dem Feld. Roman Weidenfeller weist darauf hin, dass Jürgen Klopp Wert auf eine konsequente Rückkehr ins defensiven System legt. Adeyemi schalte den Rückwärtsgang oft zu spät ein, was dem Trainer als kleines, aber störendes Detail aufgefallen ist. Weidenfeller betont, dass offensive Freiheit nicht auf Kosten der defensiven Struktur gehen darf.

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Weidenfeller erinnert sich an frühere Spiele, in denen Adeyemi unter der Führung von Jürgen Klopp auftrat. Dabei verweist er auf ein Spiel gegen die Niederlande, in dem der Angreifer eine Großchance vertan hat, die das Siegtor hätte sein können. Diese Episode zeigt, dass individuelle Fehler und fehlende Kompaktheit in der Defensive den Trainer nachdenklich stimmten. Es handelt sich um subtile Hinweise, die für die Taktik des Nationalteams von Bedeutung sind.

Interne Kritik und taktische Bedenken

Die Diskussion über die Kaderentscheidung wird auch von anderen Ex-Profis wie Didi Hamann verfolgt. Der 53-Jährige zeigt sich überrascht über das Fehlen von Adeyemi und hätte den Spieler gerne im Team gesehen. Hamann argumentiert, dass im aktuellen Aufgebot nur wenige Akteure das höchste Tempo aufweisen, was Adeyemis Stärken widerspiegelt. Dennoch räumt er ein, dass nur der Bundestrainer die finalen Entscheidungen begründen kann.

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Weidenfeller vermutet, dass die Nichtberufung von Karim Adeyemi als eine Art Denkzettel verstanden werden kann. Er erklärt, dass Spieler unter Jürgen Klopp zwar offensiv Freiheiten genießen, aber die defensive Arbeit nicht vernachlässigen dürfen. Dies ist eine klare Botschaft an die Angreifer, die zeigen müssen, dass sie das gesamte Spielfeld abdecken. Die Balance zwischen Angriff und Abwehr ist im DFB-System von zentraler Bedeutung.

Konkurrenz durch jüngere Talente

Anstelle von Adeyemi hat Jürgen Klopp eine Reihe anderer talentierter Spieler für das offensive Mittelfeld nominiert. Zu den Neuzugängen gehören Lennart Karl vom FC Bayern, Said El Mala vom 1. FC Köln und Derry Scherhant vom SC Freiburg. Diese Spieler werden nun die Offensive der Nationalmannschaft in den Spielen gegen Serbien und Holland verstärken und die geforderte Intensität bringen sollen.

Zu den weiteren nominierten Spielern zählen Wael Mohya von Borussia Mönchengladbach, Florian Wirtz von Liverpool sowie Brajan Gruda vom RB Leipzig. Diese Akteure repräsentieren eine neue Generation von Offensivspielern, die vom Trainer bevorzugt werden. Die Auswahl zeigt einen klaren Fokus auf bestimmte taktische Qualitäten und Altersstrukturen, die dem aktuellen Spielplan entsprechen.

Nächste Spiele gegen Serbien und Holland

Die deutsche Nationalmannschaft tritt bald in zwei wichtigen Spielen an. Am 13. November steht ein Duell gegen Serbien auf dem Programm, gefolgt von einem Spiel gegen die Niederlande am 16. November. Diese Begegnungen sind entscheidend für die weitere Entwicklung des Teams unter Jürgen Klopp. Die neuen nominierung wird testen, ob die taktischen Anweisungen verstanden und umgesetzt werden.

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Die Leistung der nominierten Spieler in diesen beiden Partien wird zeigen, ob der Ansatz von Klopp aufgeht. Karim Adeyemi wird von außen zuschauen müssen, wie sich das offensive Spiel weiterentwickelt. Für Roman Weidenfeller ist die Entscheidung eine klare Konsequenz aus den beobachteten Schwächen in der Defensive. Er bleibt optimistisch, dass die neuen Talente das Team voranbringen können. Die kommenden Wochen werden die endgültige Bewertung der Kaderentscheidung bringen.