Weihnachten auf den Philippinen dauert von September bis Januar. Bei 26 Grad feiern Katholiken mit Lichtfesten und religiösen Traditionen.

Die Weihnachtszeit auf den Philippinen unterscheidet sich radikal von den europäischen Vorstellungen von Schnee und Kälte. Während in der nördlichen Hemisphäre die Temperaturen sinken, herrschen auf der Inselgruppe im Pazifik durchweg angenehme 26 Grad Celsius. Dieser subtropische Winterlock lockt nicht nur Touristen, sondern prägt auch das lokale Leben, da Familien und Besucher in leichten T-Shirts und Flip-Flops durch die festlich geschmückten Städte flanieren. Die besondere Länge der Feiertage macht die philippinische Weihnacht zu einer einzigartigen kulturellen Erfahrung.

Die längste Weihnachtszeit der Welt

Die Feierlichkeiten auf den Philippinen beginnen traditionell bereits am 1. September und ziehen sich bis zum Ende des Monats Januar hin. Diese ungewöhnlich lange Dauer hat sich zu einer festen gesellschaftlichen Norm entwickelt, die das gesamte Jahr über spürbar ist. Ab September füllen sich die Einkaufszentren mit Weihnachtsbäumen und der Klang traditioneller Weihnachtslieder schallt aus den Lautsprechern. Auch die Straßen und Privathäuser werden hell und festlich beleuchtet, um die vorweihnachtliche Stimmung zu unterstreichen.

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Der offizielle Weihnachtsgruß "Maligayang Pasko" erklingt durch das ganze Land und begleitet die Bürger durch diese lange Phase der Vorfreude. Viele Menschen verbinden diese Monate mit besonderer Hoffnung und familialer Verbundenheit. Die wirtschaftliche Bedeutung dieses Zeitraums ist enorm, da der Handel von den ersten Dezemberwochen an stark auf Weihnachtsgeschäfte und Geschenke ausgerichtet ist. Die Atmosphäre in den Mall-Bereichen ist dabei geprägt von einer Mischung aus kommerziellem Treiben und tiefer kultureller Verbundenheit.

Giant Lantern Festival und Lichtshows

Ein herausragendes Highlight dieser langen Saison ist das Giant Lantern Festival, das jährlich vom 17. Dezember bis zum 1. Januar stattfindet. Dieses Spektakel wird maßgeblich in der Stadt San Fernando gefeiert, wo riesige, bunt leuchtende Laternen das Stadtbild dominieren. Die historischen Wurzeln dieses Festes reichen bis in die Kolonialzeit zurück, als Einheimische erstmals kleine Laternen aus Bambus und farbigem Papier bastelten, um ihre Freude über die Geburt Christi auszudrücken. Heutzutage sind diese Kunstwerke jedoch hochkomplexe technologische Meisterwerke.

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Auch in der Hauptstadt Manila setzt die Stadtverwaltung auf eine intensive Beleuchtung, um die festliche Stimmung zu verstärken. Im Stadtpark Ayala Triangle Gardens finden traditionell jeden Abend zwischen 18 Uhr und 22 Uhr große LED-Lichtershows statt. Diese Präsentationen wiederholen sich im Abstand von jeweils 30 Minuten und ziehen jährlich tausende Besucher an. Die Kombination aus moderner Lichttechnologie und traditioneller Bedeutung macht Manila zu einem zentralen Anziehungspunkt während der Weihnachtszeit.

Religiöse Wurzeln und Simbang Gabi

Obwohl die kommerziellen und touristischen Aspekte im Vordergrund stehen, ist Weihnachten auf den Philippinen vor allem stark religiös geprägt. Rund 90 Prozent der Bevölkerung bekennen sich zum römischen Katholizismus, was die Art der Feierlichkeiten tiefgreifend beeinflusst. Eine der wichtigsten Traditionen ist dabei die Reihe der Simbang Gabi Messen. Diese Nachtmessen beginnen neun Tage vor Heiligabend und finden bereits morgens um 3 Uhr statt.

Nach den frühen Gottesdiensten bietet sich den Teilnehmern die Möglichkeit, sich mit regionalen Spezialitäten zu stärken. Unter den vielen angebotenen Leckereien sticht Bibingka besonders hervor, ein süßer Reiskuchen, der mit Kokosraspeln garniert wird. Diese Kombination aus spiritueller Hingabe und kulinarischem Genuss festigt die soziale Bindung innerhalb der Gemeinden. Die Teilnahme an diesen Messen ist für viele Philippinos eine Pflicht, die generationsübergreifend weitergegeben wird.

Familienfeiertage und Straßenfeste

Der eigentliche Höhepunkt der Feiertage findet am 25. Dezember statt, an dem die Familien gemeinsam das Weihnachtsfest begehen. Der 31. Dezember wird traditionell mit dem Mitternachtsfest "Media Noche" gefeiert, das oft mit großen Gelagen und dem Abschiednehmen vom alten Jahr verbunden ist. Offiziell endet die Weihnachtszeit am 6. Januar mit dem Fest der Heiligen Drei Könige, doch die Feierlaune lässt in vielen Regionen nicht sofort nach.

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In der Stadt Cebu bildet das Santo-Niño-Fest den feierlichen Abschluss der langen Weihnachtsphase. Bis zum Ende des Monats Januar ziehen dort bunte Straßenumzüge mit Tanz und Musik durch die Stadt. Diese Feste demonstrieren die anhaltende Lebensfreude und den kollektiven Geist der philippinischen Gesellschaft. Die Kombination aus religiöser Inbrunst und karnevalistischer Freude macht die Weihnachtszeit auf den Philippinen zu einem unverwechselbaren Erlebnis für Einheimische und Gäste gleichermaßen.