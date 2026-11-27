Black Friday bedeutet für viele Menschen vor allem eins: Online-Shopping. In Waldbröl sollen Krippen jetzt die Geschäfte retten.

Der Black Friday lädt viele Menschen zum Shopping ein - allerdings oft eher von Zuhause aus im Internet. In Waldbröl sollen die Menschen jetzt aber wieder in die Stadt gelockt werden - und das mithilfe von Krippen.

Denn in der Adventszeit sind in den Schaufenstern zahlreicher Geschäfte in Waldbröl nun insgesamt 24 Weihnachtskrippen zu sehen. Der erstmals organisierte Waldbröler Krippenweg führt die Menschen durch die Hochstraße in der Innenstadt. Die"Wir in Waldbröl GmbH" hatte dazu aufgerufen, dass Bürger ihre Krippen dafür zur Verfügung stellen - darauf habe es eine riesige Resonanz gegeben.

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"Wir haben eine Zeitungsanzeige geschaltet und gesagt: Liebe Leute, das und das haben wir vor, wir brauchen Krippen. Und nach dem Wochenende, wo die Zeitung rausgekommen ist, stand das Telefon quasi nicht mehr still. Wir haben bestimmt 20 bis 40 Krippen angeboten bekommen, die wir hier in Waldbröl ausstellen dürfen. So viele Schaufenster hatten wir gar nicht.