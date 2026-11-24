Statt leuchtender Tanne nur eine Beamer-Projektion an einer Wand: Rostock spart sich dieses Jahr einen echten Baum auf dem Weihnachtsmarkt. Bei den Besuchern kommt das nicht gut an.

»So was haben wir noch nicht erlebt hier«Einen Monat vor dem Fest klingt das so gar nicht nach Feiertagsstimmung auf dem Rostock er Weihnachtsmarkt. Denn ein »Weihnachtsbaum« droht Rostock zu spalten.

Aus Kostengründen gibt es dieses Jahr keine echte Tanne – sondern diese Lichtprojektion. »Das Allerletzte, was Rostock sich hier leistet. Wirklich geht gar nicht. Und die Qualität.

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Also, nee.

« »Man kann doch nicht sagen aus Kostengründen. Die Stadt hat so viel Geld, hat so viel Geld für irgendwelchen Schwachsinn. Aber für dafür fehlt die Kohle.

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«»Vielleicht gibt es nächstes Jahr wieder einen anderen. Einen echten. Hoffen wir. Wenn die Rostocker sich alle beschweren.

«Für Aufmerksamkeit sorgt der Beamer-Baum immerhin. Aber die Sehnsucht nach dem alten, nach dem Original mit Stamm und Nadeln scheint die Rostocker umzutreiben. »Der war schon ein Anziehungspunkt hier. Die Leute haben sich fotografieren lassen am Tannenbaum.

Sie haben den bestaunt.

«Aber die Kosten für so einen echten großen Baum lag in den vergangenen Jahren bei circa 25.000 Euro. Also was steckt dahinter? Die Betreiber sagen, es gehe nicht nur ums Geld: die innovative Installation solle Moderne und Tradition verbinden. Moderne Ideen wie ein projizierter Baum treffen halt oft erstmal auf Widerspruch:»Wenn man dann wenigstens noch einen ordentlichen Hintergrund gemacht hätte, dass man den projizierten Weihnachtsbaum ordentlich sehen würde.

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«Wenn sie es noch weiß hätten,Positiv anzumerken wäre vielleicht, dass die Maßnahme auch Platz für Neues schafft. Und dem Christkind sei Dank, finden sich auch Leute, die das Ganze gelassen sehen. »Ich habe da kein Problem mit. Wenn sich das nicht anders machen lässt, dann ist das halt so. «