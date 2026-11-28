Die traditionelle Weihnachtsamnestie hat 223 Gefangenen in NRW in den vergangenen Tagen vorzeitig die Freiheit beschert. Nur einer wollte nicht - und bleibt lieber hinter Gittern.

Die traditionelle Weihnachtsamnestie hat 223 Gefangene n in NRW in den vergangenen Tagen vorzeitig die Freiheit beschert. Nur einer wollte nicht - und bleibt lieber hinter Gittern.

Düsseldorf - Die traditionelle Weihnachtsamnestie hat in den vergangenen Tagen 223 Gefangenen in Nordrhein-Westfalen vorzeitig die Freiheit beschert. Das teilte das NRW-Justizministerium in Düsseldorf auf dpa-Anfrage mit. Zwei weitere dürfen noch in den kommenden Tagen das Gefängnis verlassen. Nur ein Gefangener in Bielefeld-Senne lehnte seine Freilassung ab und zog es vor, hinter Gittern zu bleiben.

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Der Grund dafür wurde nicht mitgeteilt. Im Vorjahr waren es 200 Gefangene, die in den Genuss der vorweihnachtlichen Milde der Justiz kamen. Die Weihnachtsamnestie gilt für Strafgefangene, deren Haft ohnehin zwischen dem 13. November und dem 2.