Weihnachtsbaum am Gendarmenmarkt: Douglasie hat Berlin verfehlt

Der große Weihnachtsbaum für den Berliner Gendarmenmarkt wird durch technische Mängel am Transporter um mindestens einen Tag verzögert. Die Douglasie wartet derzeit auf Rastplatz Fichtenplan.

Die Ankunft der zweitausenddreizehn Kilogramm schweren Douglasie am Berliner Gendarmenmarkt verspätet sich um mindestens vierundvierzig Stunden. Der Transporter mit dem Weihnachtsbaum forcierte sein Ziel nicht in der Nacht zum Donnerstag, wie ursprünglich geplant, sondern hielt sich am Rastplatz Fichtenplan an der südlichen A10 auf. Verantwortliche Stellen in der Hauptstadt mussten eine unvorhergesehene Verzögerung hinnehmen, nachdem die Berliner Polizei bei der Übernahme des Fahrzeuges von der Brandenburger Polizeigewalt auf schwerwiegende technische Defekte stieß.

Technische Mängel blockieren den Transport

Die Überprüfung durch die Berliner Polizei ergab bei der Übergabe des Transporters von den Brandenburger Kollegen massive Beanstandungen. Ein Polizeisprecher bestätigte dem Tagesspiegel, dass die Beleuchtung des Sattelzuges nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprach. Es besteht jedoch die ernsthafte Befürchtung, dass zusätzliche, schwerwiegender technische Mängel den fahrerischen Betrieb unmöglich machen. Diese Untersuchung führte dazu, dass der eigens für den Gendarmenmarkt vorgesehene Baum seine Reise unterbrechen musste.

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Die beteiligte Transportfirma informierte die Beamten sofort darüber, dass die festgestellten Defekte zwischenzeitlich behoben wurden. Trotz dieser Zusicherung bleibt die Sicherheitslage kritisch, da nur ein vollständig fahrtaugliches Gefährt die Strecke bewältigen darf. Um Gewissheit zu erlangen, werden die Berliner Beamten das Fahrzeug am Donnerstagabend einer erneuten, detaillierten Sicherheitsprüfung unterziehen. Erst wenn das Ergebnis eindeutig positiv ausfällt, darf die Fahrt fortgesetzt werden.

Höchste Sorgfalt beim Transport schwerer Lasten

Die Douglasie, die ursprünglich in Stahnsberg in der Region Potsdam-Mittelmark gefällt wurde, unterliegt strengsten Auflagen. Solche breiten Schwerlasttransporter sind ausschließlich außerhalb der Hauptverkehrszeiten erlaubt und müssen zwingend von der Polizei begleitet werden. Da der Baum mit über sechzig Tonnen Gewicht zur höchsten Kategorie der zulässigen Ladung gehört, ist jede Sicherheitslücke inakzeptabel. Die Polizei handelt nach einem strikten Protokoll, das jegliches Risiko für den Straßenverkehr ausschließen soll.

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Diese Sicherheitsvorkehrungen haben zur Folge, dass der Baum nun eine längere Wartezeit auf sich nehmen muss. Die Verzögerung ist kein Hinweis auf Nachlässigkeit, sondern Ausdruck der höchsten Sicherheitsstandards. Sobald die Berliner Beamte am Donnerstagabend die Fahrtauglichkeit bestätigen, startet die Douglasie ihre letzte Etappe nach Berlin. Die Polizei sorgt dann für die nötigen Sicherungsmaßnahmen auf den Straßen der Hauptstadt, um den reibungslosen Durchgang zu garantieren.

Bewachung und zukünftige Dekoration am Zielort

Während der Wartezeit am Rastplatz Fichtenplan wacht ein spezialisierter Baumpfleger ständig über die Douglasie. Ein solches Gewicht, das auf den Reifen lastet, kann bei längerem Stillstand zu irreparablen Schäden am Stamm oder den Ästen führen. Der Experte überwacht die Belastung kontinuierlich, um sicherzustellen, dass die Schönheit des Baumes nicht durch die technische Notwendigkeit der Wartezeit leidet. Diese Maßnahme ist unerlässlich, um das Prachtexemplar in einem makellosen Zustand zu erhalten.

Wenn alles nach Plan läuft und die Polizei am Donnerstagabend grünes Licht gibt, soll die Douglasie in der Nacht zum Freitag schließlich am Gendarmenmarkt eintreffen. Ab dem 23. November wird die imposante Tanne den Weihnachtsmarkt schmücken und mit über einhundertsiebzigtausend LED-Lichtern sowie unzähligen Glitzerkugeln erstrahlen. Die Bürger Berlins können sich auf einen festlichen Ankerpunkt in der Innenstadt freuen, dessen Ankunft nun nur noch wenige Stunden entfernt ist.