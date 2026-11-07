Weihnachtsbaum-Preise 2024: Steigende Kosten durch Dünger und Bürokratie

Natürliche Weihnachtsbäume werden teurer. Ursachen sind hohe Produktionskosten und Lieferengpässe. Infos zu Preisen für Nordmanntannen und regionale Alternativen.

Wer in diesem Jahr einen echten Weihnachtsbaum ins Wohnzimmer stellen möchte, muss mit höheren Ausgaben rechnen. Eine Umfrage der Potsdamer Neuesten Nachrichten bei den Produzenten verdeutlicht diesen Trend eindeutig. Zwar fällt die Preiserhöhung in den meisten Fällen moderat aus, doch die finanziellen Belastungen für die Erzeuger sind spürbar gestiegen. Der Verband natürlicher Weihnachtsbaum e.V. ( VNWB) bezeichnet die Preisanpassung als unumgänglich, um die steigenden Kosten decken zu können.

Angebotsschwund und Produktionskosten

Hauptursache für die teureren Bäume ist eine Verknappung des Angebotes, da auf immer weniger Flächen in Deutschland und Europa Weihnachtsbäume angebaut werden. Gleichzeitig kämpfen die Betriebe mit massiv steigenden Produktionskosten. Zu den Treibern gehören höhere Lohnkosten, explodierende Energiepreise und deutlich teurerer Dünger sowie Pflanzenschutzmittel. Zudem bemängelt der Verband einen zusätzlichen Dokumentationsaufwand durch neue gesetzliche Auflagen, was die Verwaltungskosten weiter in die Höhe treibt.

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Für den Verbraucher haben diese Faktoren direkte Auswirkungen auf die Kassenbon. Für einen Meter Nordmanntanne sind aktuell 25 bis 33 Euro fällig. Ein Blick in die Vergangenheit zeigt die Entwicklung deutlich: Vor zehn Jahren lagen die Preise für dieselbe Baumart bei etwa 18 bis 23 Euro pro Meter. Auch andere Varianten sind betroffen. Blaufichten kosten in diesem Jahr 17 bis 22 Euro je Meter, während Rotfichten zwischen 14 und 19 Euro pro Meter kosten.

Regionale Nachfrage und Lieferprobleme

Christoph Tröster, Geschäftsführer des Gartenbauverbandes Berlin-Brandenburg, erklärt, dass Bäume aus der Region derzeit gefragter sind als in den Vorjahren. Ein wesentlicher Grund dafür sind Lieferprobleme aus Dänemark, was die Abhängigkeit von lokalen Angeboten verstärkt. Trotz der Preiserhöhungen befürchtet Helmut Stoll, Vorsitzender des VNWB, keinen allgemeinen Mangel. Er versichert, dass auch 2026 ein breites Sortiment angeboten wird, das von Premiumbäumen bis hin zu preisgünstigen Qualitäten reicht. Diese Einschätzung teilt der Bundesverband der Weihnachtsbaumerzeuger: Die Preise steigen, aber ein Engpass ist nicht absehbar.

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Max Kemski, der in Schleswig-Holstein auf 50 Hektar Weihnachtsbäume anbaut, bestätigt diese Lage. Er verkauft seine Ware an Berliner Straßenhändler sowie direkt in Falkensee und Dallgow-Döberitz im Havelland. Kemski teilt die Bäume nach Größe: Bäume bis zwei Meter bleiben bei den alten Preisen, während größere Exemplare drei bis vier Euro teurer werden. Wie hoch der Händler letztlich aufschlägt, bleibt dessen Ermessen. Kemski sieht die Ursachen nicht im Wetter, sondern in den laufenden Kosten. In Schleswig-Holstein gibt es noch Regen, anders als in trockenerem Mitteldeutschland. Transportkosten treiben den Preis ebenfalls, so zahlt Kemski für die 400 Kilometer nach Falkensee 250 Euro Maut.

Bürokratie und neue Konsumgewohnheiten

Zusätzlich zur Bürokratie belastet das Lieferkettengesetz ab 2027 die Branche. Dann müssen für jeden Baum Zertifikate vorgelegt werden, was den Dokumentationsaufwand weiter erhöht. Ein junger Trend hingegen spielt den Produzenten in die Hände: Kunden stellen ihren Baum bereits zum ersten Advent auf. Dies führt dazu, dass der Baum zum Weihnachtsfest oft schon trocken ist und ersetzt werden muss. Wer sich für einen natürlichen Baum entscheidet, greift meist zur Nordmanntanne, dem uneingeschränkten Lieblingsbaum der Deutschen. Allerdings konkurriert die Kunsttanne um die Kundschaft. Etwa 30 Prozent der Kunden greifen zu künstlichen Exemplaren, die optisch inzwischen sehr hochwertig sind.

Eine Alternative zum reinen Kauf ist das Selbstschlagen im Wald. Im Bio-Weihnachtsbaum-Wald Mellensee bei Zossen im Fläming beginnen die Feierlichkeiten am 21. November. Dort können Gäste selbst zur Säge greifen. Jörg Martin, ein Produzent aus der Region, empfiehlt einen Tagesausflug, da Lagerfeuer, Glühwein und Ponyreiten angeboten werden. Trotz steigender Diesel- und Düngerpreise bleiben die Preise auf dem Krämerwaldhof stabil, wie Eigentümer Vincent Köhler versichert. Dies liegt unter anderem daran, dass keine Pacht gezahlt werden muss.

Stabile Preise und Premium-Qualitäten

Auf der Weihnachtsbaum-Plantage Manschnow im Oderbruch müssen Kunden jedoch mit mehr Kosten rechnen. Der Produzent Udo Griebel begründet dies damit, dass er für Dünger inzwischen das Doppelte zahlt. Hier fallen zwei Euro pro Meter mehr an. Griebel rät seinen Kunden, auch mal Bäume abseits der üblichen Nordmanntannen zu probieren. Ähnlich verhält es sich im Werderaner Tannenhof. Christian Mai, Geschäftsführer des Tannenhofs, startete früh in die Saison. Die Preise für eine 1,75 Meter große Nordmanntanne in Premiumqualität liegen bei 49,90 Euro, was einem Anstieg von 46 Euro im Vorjahr entspricht. Fichten kosten hier stets weniger, bieten aber eine günstige Alternative für preisbewusste Käufer.