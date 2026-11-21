Die deutschlandweite Weihnachtsbaum-Tour 2026 besucht 25 Städte. Hier finden Sie alle offiziellen Termine ab November 2026 sowie zusätzliche Partnerstandorte.

Die jährliche Weihnachtsbaum-Tour 2026 macht sich auf den Weg durch Deutschland, um den Winter einzuläuten. Der riesige mobil geschmückte Tannenbaum, ein Symbol der Aktion von Weingartner, beginnt seine Route am 23. November 2026 in Pirmasens am Exerzierplatz. Von dort aus führt die spektakuläre Reise weiter zu zahlreichen weiteren Orten, wobei jeder Stopp fest terminiert ist und Besucher erwartet.

Offizielle Tour-Stopps in deutschen Städten

Die offizielle Route der Weihnachtsbaum-Tour ist über den gesamten November und Dezember 2026 verteilt. Nach dem Start in Pirmasens am 23. November 2026 fährt der Baum am 25. November 2026 nach Gummersbach, wo er am Lindenplatz Halt macht. Am 27. November 2026 steht die Station in Monheim am Rhein auf dem Ingeborg-Friebe-Platz an. Zwei Tage später, am 29. November 2026, gastiert die Tour in Lingen am Bahnhofsvorplatz auf der Bernd-Rosemeyer-Straße.

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Der Anfang des Monats Dezember bringt den Weihnachtsbaum in mehrere weitere Regionen. Am 2. Dezember 2026 erreicht er Travemünde, spezifisch den Priwall vor dem SlowDown Hotel. Am 5. Dezember 2026 steht der Stopp in Demmin auf dem Marktplatz an. Einen Tag darauf, am 8. Dezember 2026, ist die Tour im Jenaer Ernst-Abbe-Sportfeld zu sehen. Am 11. Dezember 2026 folgt der Besuch im Füssener Festspielhaus Neuschwanstein.

Die Reise setzt sich in der zweiten Dezemberdekade fort. Am 13. Dezember 2026 gastiert der Baum im Freudenstädter Unteren Marktplatz. Am 15. Dezember 2026 steht der Festplatz am Enzviadukt in Bietigheim-Bissingen auf dem Programm. Den Abschluss der offiziellen Tour-Route bildet der Termin am 20. Dezember 2026 in Moormerland auf der Rudolf-Eucken-Straße. Diese festen Termine garantieren, dass Menschen in verschiedenen Landesteilen die Chance haben, den Weihnachtsbaum zu sehen.

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Partnerstopp-Optionen für Verbraucher

Für den Fall, dass ein Besucher den Truck nicht an einem der offiziellen Tour-Stopps erwischt, kann er ihn zusätzlich an Partnerstopps besuchen. Diese ergänzenden Standorte befinden sich häufig in der Nähe von Supermärkten und Tankstellen, was den Zugang für den Alltag besonders praktisch macht. Diese Option wurde explizit geschaffen, um die Reichweite der Aktion weiter zu erhöhen.

Am 23. November 2026 findet ein Partnerstopp in Fritzlar im Heurich Getränkefachmarkt auf der Auf der Lache 12 statt. Zwei Tage später, am 26. November 2026, ist der Truck im Kölner Lidl an der Leyendeckerstraße 2a zu finden. Am 28. November 2026 gastiert er im REWE-Markt in Gelsenkirchen auf der Steeler Straße 89-95.

Im Dezember 2026 folgen weitere Partnerstopp-Gelegenheiten. Am 1. Dezember 2026 steht der Berliner Lidl an der Säntisstraße 49 auf der Liste. Am 3. Dezember 2026 ist der Edeka-Markt in Böblingen auf der Otto-Lilienthal-Straße 24 ein Treffpunkt. Am 4. Dezember 2026 befindet sich ein weiterer Stopp im Berliner Kaufland an der Romain-Rolland-Straße 13.

Die Liste der Partnerstopps zieht sich bis in die dritte Dezemberwoche. Am 5. Dezember 2026 kann der Truck in Seelow am Edeka an der Frankfurter Straße gesehen werden. Am 7. Dezember 2026 ist die Station in Lübeck auf der Orlen-Star-Tankstelle an der An der Lohmühle 54 platziert. Am 9. Dezember 2026 folgt Husum, genauer die Bela FAMILA auf der Andreas-Clausen-Straße 21. Den letzten Partnerstopp gibt es am 11. Dezember 2026 in Rotenburg an der Hol ab auf der Brauer Straße 3 und am 14. Dezember 2026 in Oldenburg im Famila Einkaufsland Wechloy auf dem Posthalterweg 10. Diese verteilte Struktur sorgt für eine breite Präsenz in der Bevölkerung.