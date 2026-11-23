Entdecken Sie die Weihnachtsdeko-Trends 2026: Burgundy-Weinrot, große Samtschleifen und handgemachte Anhänger prägen den Stil. Lesen Sie hier alle Details.

Wer seinen Weihnachtsbaum im Jahr 2026 dekoriert, sollte auf das klassische helle Rot verzichten und stattdessen zu tiefen, dunklen Tönen greifen. Der vorherrschende Trend definiert sich durch eine Mischung aus Eleganz, Nostalgie und persönlichem Ausdruck. Anstelle von Standardfarben setzen Experten und Designerinnen auf burgunderrote Nuancen, üppige Samtschleifen und handgefertigte Ornamente, die dem Baum eine moderne, aber festliche Note verleihen.

Burgundy als dominante Farbpalette

Die Farbpalette für das Weihnachtsjahr 2026 wird maßgeblich von Burgundy bestimmt, einem tiefen Weinrot. Diese spezifische Nuance variiert je nach Beleuchtung und wirkt wie Bordeaux, Pflaume oder dunkle Kirsche. Die Farbe strahlt eine elegante und festliche Ausstrahlung aus und harmoniert besonders gut mit dem dunklen Tannengrün der Tannen.

Also read Weihnachtsbaum-Trends 2026: Burgundy, Samt und DIY-Dekoration dominieren

Zusätzlich zu Burgundy setzen Goldtöne glänzende Akzente, während Champagner-, Creme- und warme Naturtöne die Gesamtkomposition weicher machen. Der entscheidende Faktor für den Look ist der gezielte Mix unterschiedlicher Oberflächen. Matte Kugeln stehen neben glänzendem Glas, und transparente Anhänger kontrastieren mit weichen, samtigen Elementen.

Durch diese Kombination erhalten Weihnachtsbäume mehr Tiefe, ohne ihre klassische Verbindung zu verlieren. Das gezielte Vermischen von Materialien sorgt für eine visuelle Vielschichtigkeit, die den Baum luxuriös und einladend wirken lässt, während die Farbgebung sich von den hellen, verspielten Dekors vergangener Jahre abhebt.

Advertisement

Große Schleifen und Materialkontraste

Schleifen sind im Jahr 2026 kaum noch zu übersehen, jedoch in einer gänzlich neuen Form. Statt kleiner, dezenter Schleifchen dominieren große Exemplare aus edlen Stoffbändern die Dekoration. Materialien wie Samt und Satin sind dabei die Stoffe der Wahl für diese voluminösen Akzente.

Auch bei den Farben der Schleifen folgen Designer dem Trend zu Dunklem und Warmem. Angesagt sind Bordeaux, Dunkelrot, Tannengrün und ein warmes Creme. Diese Farben werden locker gebunden, verfügen über lange Enden und sind teilweise asymmetrisch im Baum verteilt, um einen weniger strengen Eindruck zu erzeugen.

Zusammen mit traditionellen Glaskugeln entsteht so ein interessanter Mix aus weichen Stoffen und klassischen Ornamenten. Für jene, die eine modernere Richtung bevorzugen, bieten schlichtere Glasanhänger und dezente Lichterketten eine elegante Alternative zu den auffälligen Stoffelementen.

Personalisierung durch handgemachte Elemente

Persönlichkeit gewinnt im Weihnachtsjahr 2026 durch selbstgemachte Anhänger an Bedeutung. Das Wohnmagazin berichtet, dass Filzanhänger eine zentrale Rolle spielen. Herz-, Stern- und Tannenbaumformen sowie Kränze oder Figuren lassen sich individuell gestalten.

Advertisement

Dabei werden die Figuren gerne mit Stickereien, Perlen und Pailletten verziert, um einen einzigartigen Look zu erzeugen. Dieser Aspekt der Selbstgestaltung ermöglicht es Familien und Einzelpersonen, ihre Bäume individuell zu gestalten und traditionelle Elemente mit moderner Haptik zu verbinden.

Auch das traditionelle Lametta erfährt eine Transformation. Anstelle des üblichen Stoffs werden Perlen, Glassteine, Kristalle und schimmernde Schmuckelemente auf Fäden oder Schmuckdraht aufgezogen. Diese Stränge reflektieren das Licht der Weihnachtsbeleuchtung auf elegante Weise.

Mehrere unterschiedlich lange Stränge können locker über die Zweige drapiert werden. Diese neue Variante des Lametts ersetzt das alte Metallband und fügt sich harmonisch in die Gesamtästhetik aus Samt, Glas und persönlichen Filzornamenten ein, wodurch der Baum 2026 sowohl nostalgisch als auch hochmodern wirkt.