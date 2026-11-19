Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger bestätigt die Rückkehr der Weihnachtsbeleuchtung Unter Linden ab Anfang Dezember 2025 nach zweijähriger Pause durch neue Sponsoren.

Die beliebte Weihnachtsbeleuchtung an der Prachtstraße Unter Linden wird in diesem Jahr nach einer zweijährigen Pause wieder angezündet. Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger von der Grünen Partei hat diesepositive Entwicklung am Donnerstagabend während der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) offiziell verkündet. Damit endet eine Ära der Dunkelheit, die durch den Ausstieg des Senats aus der Finanzierung und das Scheitern von Spendeninitiativen in den Jahren 2023 und 2024 ausgelöst wurde. Für das laufende Jahr konnte das Amt hingegen erfolgreich neue Kooperationspartner gewinnen, die die notwendigen Mittel bereitstellen.

Ablauf und Zeitplan der Beleuchtung

Obwohl formelle Verträge noch nicht unterschrieben sind, liegen Remlinger zufolge bereits verbindliche mündliche Zusagen der Sponsoren vor. Die Planungen gelten derzeit als weit fortgeschritten, sodass der Bezirksbürgermeisterin davon ausgeht, dass die Installation und Inbetriebnahme bis zum 6. Dezember abgeschlossen sein werden. Ziel der Verwaltung ist es, die Lichtinstallation bereits zum Nikolaustag für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen, um den Gästen und Anwohnern rechtzeitig die festliche Stimmung zu schenken. Die genauen technischen Details der Lichterkette und die Verteilung der Kosten sind Gegenstand intensiver, derzeit noch laufender Verhandlungen.

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Herausforderungen und Sponsorensuche

Die Rückkehr der Beleuchtung steht im starken Kontrast zu den Schwierigkeiten der Vergangenheit. Nachdem der Senat seine finanzielle Unterstützung für das Projekt zurückzog, scheiterten die Bemühungen des Bezirkes zunächst daran, private Geldgeber für die Übernahme der Kosten zu finden. Eine breite Spendenkampagne im Jahr 2024 blieb deutlich hinter den gesetzten Erwartungen zurück und konnte die Finanzierungslücke nicht schließen. In diesem Jahr hat sich die Situation jedoch gewandelt, da es der Verwaltung gelang, konkrete Sponsoren für die Finanzierung zu identifizieren. Diese erfolgreichen Gespräche markieren einen wichtigen Wendepunkt in der politischen Auseinandersetzung um das Image und die Attraktivität der zentralen Prachtstraße.

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Perspektiven und langfristige Planung

Neben der sofortigen Umsetzung dieses Jahres blickt Bezirksbürgermeisterin Stefanie Remlinger auch in die Zukunft und äußert sich äußerst zuversichtlich regarding die Kontinuität des Projekts. In der BVV betonte sie ihre Optimierung für die nächste Zeit und kündigte an, dass eine stabile Lösung für die kommenden fünf Jahre angestrebt wird. Dieser langfristige Horizont soll verhindern, dass Unter Linden erneut jahrelang ohne festliche Beleuchtung dasteht. Die Hoffnung der Politik ist es, durch eine gesicherte Finanzierungsstruktur ein verlässliches kulturelles Angebot für die Berliner Bevölkerung und den Tourismus zu etablieren. Die aktuellen mündlichen Vereinbarungen dienen als erster Schritt in diese Richtung, wobei der Fokus nun auf der Umsetzung und der langfristigen Absicherung liegt.