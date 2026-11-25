Wann Sie Anspruch auf den Weihnachtsbonus haben, wie Arbeitgeber die Auszahlung kürzen dürfen und welche Fristen zur Geltendmachung gelten. Alles zur rechtlichen Situation.

Im Dezember erwarten viele Beschäftigte eine zusätzliche finanzielle Entschädigung für das vergangene Jahr, die oft als Weihnachtsgeld oder als 13. Monatsgehalt bezeichnet wird. Diese Sonderzahlung fließt in der Regel zusammen mit dem Gehalt im November oder Dezember auf das Konto und unterliegt der Steuerpflicht, da sie als Teil des Arbeitsentgelts gilt. Viele Arbeitnehmer planen bereits im Vorfeld Geschenke, Reisen oder die Deckung höherer Heizkosten im Winter mit diesem Geld ein. Ein plötzliches Ausbleiben oder eine unerwartete Kürzung durch den Arbeitgeber löst daher häufig Frustration und Unsicherheit aus.

Rechtliche Grundlagen und Vertragsklauseln

Ein Anspruch auf eine solche Sonderzahlung ist im deutschen Arbeitsrecht nicht gesetzlich verankert, sondern leitet sich ausschließlich aus Vereinbarungen ab. Diese können sich aus dem individuellen Arbeitsvertrag, einer geltenden Betriebsvereinbarung, einem anwendbaren Tarifvertrag oder aus dem Grundsatz der Gleichbehandlung ergeben. Entscheidend ist zudem, ob eine betriebliche Übung vorliegt, die bereits einen verbindlichen Anspruch begründet hat. Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal besteht zwischen einem festen 13. Monatsgehalt und einem freiwilligen Weihnachtsbonus. Letzteres dient oft der Belohnung der Betriebstreue oder der Abfederung der zusätzlichen Ausgaben zum Fest, während das 13. Gehalt meist geleistete Arbeit honoriert.

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Die Fachanwältin für Arbeitsrecht und BILD-Anwältin Nicole Mutschke weist darauf hin, dass die konkrete Ausgestaltung der Zahlung in Tarifverträgen oder Betriebsvereinbarungen geregelt sein muss. Arbeitnehmer sollten prüfen, welche Regelung für ihren persönlichen Arbeitsvertrag gilt. Selbst wenn in der Vergangenheit keine explizite schriftliche Vereinbarung bestand, kann ein Anspruch entstehen, wenn der Arbeitgeber drei Jahre in Folge vorbehaltlos das Weihnachtsgeld gezahlt hat. In diesem Fall spricht man von einer betrieblichen Übung, die eine künftige Zahlungspflicht begründet. Mutschke rät betroffenen Mitarbeitern, alte Gehaltsabrechnungen zu sichten, um Beweise für wiederholte Zahlungen zu finden.

Kürzungsgründe und gesetzliche Obergrenzen

Arbeitgeber dürfen das Weihnachtsgeld nicht willkürlich reduzieren, doch in bestimmten Fällen sind Kürzungen rechtlich zulässig. Dies hängt stark vom Zweck der Sonderzahlung und den getroffenen Vereinbarungen ab. Eine Kürzung ist oft erlaubt, wenn sich der Arbeitgeber das Recht vorbehalten hat, jedes Jahr neu über die freiwillige Zahlung zu entscheiden. Auch ist eine anteilige Zahlung möglich, wenn Mitarbeiter das gesamte Jahr hindurch nicht durchgehend beschäftigt waren. Darüber hinaus können Verträge eine explizite Klausel enthalten, die eine Reduzierung bei Krankheitsständen vorsieht.

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Bei einer klassischen Weihnachtsgratifikation darf der Chef die Auszahlung wegen Krankheit nur kürzen, wenn dies wirksam vereinbart wurde. Das Gesetz setzt dabei eine klare Obergrenze für die Abzüge. Wer im Jahresdurchschnitt 120 Euro brutto pro Arbeitstag verdient, dem dürfen höchstens 30 Euro pro Krankheitstag vom Weihnachtsgeld abgezogen werden. Nicole Mutschke betont, dass selbst bei der Bezeichnung als freiwilliges Weihnachtsgeld kein automatisches Streichungsrecht besteht, wenn durch wiederholte Auszahlungen bereits ein verbindlicher Anspruch entstanden ist.

Besondere Fälle und Minijobber Rechte

Nicht nur Vollzeitkräfte, sondern auch Minijobber können Anspruch auf das Weihnachtsgeld haben. Ein Arbeitgeber darf diese Gruppe nicht pauschal ausschließen, nur weil sie weniger Arbeitsstunden leisten als andere Kollegen. Ebenso bleibt ein Anspruch bestehen, wenn der Arbeitnehmer bereits im Oktober das Unternehmen verlassen hat. Solange der Bonus der Vergütung für geleistete Arbeit dient, sind Klauseln im Arbeitsvertrag, die bei einer Kündigung das gesamte Weihnachtsgeld streichen, häufig unwirksam. Ein anteiliger Anspruch bleibt somit auch bei einem vorzeitigen Ausscheiden möglich.

Fristen und Durchsetzung der Ansprüche

Sollte das erwartete Geld ausbleiben oder zu gering ausfallen, empfiehlt sich schnelles Handeln. Viele Arbeits- und Tarifverträge sehen kurze Fristen vor, nach deren Ablauf selbst berechtigte Ansprüche auf das Weihnachtsgeld endgültig verloren gehen können. Nicole Mutschke warnt davor, lange abzuwarten. Wer sich ungerecht behandelt fühlt, sollte die Zahlung möglichst schnell schriftlich einfordern. Nur so lässt sich vermeiden, dass formale Gründe das Ende der Forderung markieren und die rechtliche Durchsetzung erschweren.