Die deutschen Single-Charts zeigen bereits Dominanz der Weihnachtslieder. Wham! und Mariah Carey führen an, während 13 Weihnachtsklassiker die Top 100 erreichen. Analysen zu Streamingzahlen und Hitlisten.

In den offiziellen Deutschen Single-Charts vom 20. November sind bereits 13 Weihnachtslieder in den Top 100 vertreten. Direkt hinter den Chartsplätzen vier und fünf dominieren die Titel Wham! mit Last Christmas und Mariah Carey mit All I Want for Christmas Is You das Geschehen. Die musikalische Adventsstimmung hat die Deutschen bereits ergriffen, obwohl noch rund vier Wochen bis Heiligabend fehlen.

Chartplatzierungen und Streamingzahlen

Der Song Last Christmas von Wham! schoss direkt auf Platz 4 in die Hitparade. Das Lied handelt von enttäuschter Liebe, bei der das Herz an den falschen Menschen verschenkt wird. Seit 1984 stimmen Millionen bei diesem Liebeskummer mit. Der Sänger George Michael , der am 25. Dezember 2016 verstarb, sang von seinem gebrochenen Herzen. Auf Spotify hörten die Deutschen den Track am 21. November fast 350.000-mal. Dahinter folgt Mariah Carey mit Platz 5. Ihr Hit wurde am gleichen Tag rund 317.000-mal abgerufen. Auch sie widmet sich dem Thema Liebe, indem sie sich ihren Liebsten unter den Weihnachtsbaum wünscht.

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Lieder und deren Bedeutung im Advent

Neben den Chartführern sind viele weitere Interpreten in den Top 100 vertreten. Shakin' Stevens ruft mit Merry Christmas Everyone auf Platz 18 zum Feiern auf. Sia besingt mit Snowman auf Platz 19 die Liebe. Ariana Grande fragt in Santa Tell Me den Weihnachtsmann um Rat in Liebesdingen. Der Titel handelt davon, ob das Herz diesmal heil bleibt. Brenda Lee lädt mit Rockin' Around the Christmas Tree zum Tanzen ein. Die Vielfalt der Themen reicht von Romantik bis hin zu familiären Traditionen.

Rolf Zuckowski und seine Kindheitserinnerungen

Eines der beliebtesten Lieder ist In der Weihnachtsbäckerei von Rolf Zuckowski . Der 79-jährige Songwriter bringt mit dem Titel ein Stück Kindheit zurück. Am 21. November hörten die Deutschen das Lied auf Spotify mehr als 154.000-mal. Rolf Zuckowski war 40 Jahre alt, als In der Weihnachtsbäckerei 1987 erschien. Der Hit füllt bis heute nicht nur die Plätzchenteller, sondern auch seine Kasse. Im Dezember 2024 verriet er im NDR-Podcast Feel Hamburg , dass er inzwischen allein von dem Lied leben könnte. Es entstand 1986 auf einer Autofahrt, während seine Familie zu Hause Plätzchen backte.

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Weitere Klassiker und historische Hits

Für die Heimfahrt zur Familie liefert Chris Rea den passenden Soundtrack. Sein Song Driving Home for Christmas begleitet die Festtage. Melanie Thornton träumt in Wonderful Dream (Holidays Are Coming) von einer besseren Welt. Kelly Clarkson feiert in Underneath the Tree die Liebe. Michael Bublé läutet mit It's Beginning to Look a Lot Like Christmas die Festtage ein. José Feliciano wünscht mit Feliz Navidad frohe Weihnachten. Bobby Helms bringt mit Jingle Bell Rock Schwung ins Wohnzimmer. Dean Martin lässt es mit Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! schneien. Andy Williams feiert in It's the Most Wonderful Time of the Year die schönste Zeit des Jahres.

Frieden, Not und traditionelle Abschlüsse

Auf den Ronettes geht es mit Sleigh Ride auf eine Schlittenfahrt. John Lennon und Yoko Ono rufen mit Happy Xmas (War Is Over) zum Frieden auf. Paul McCartney feiert mit Wonderful Christmastime . Band Aid erinnert mit Do They Know It's Christmas? an Menschen in Not. Queen darf mit Thank God It's Christmas nicht fehlen. Elton John lädt mit Step Into Christmas zum Feiern ein. Bing Crosby träumt in White Christmas von Schnee. Nat King Cole besingt in The Christmas Song Kastanien am Feuer. Frank Sinatra sorgt mit Have Yourself a Merry Little Christmas für den besinnlichen Abschluss. Diese 24 Weihnachtshits begleiten uns durch den Advent.