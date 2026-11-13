Weihnachtsdeko 2026: Klassisches Rot und Candy Christmas als Trend

Die Weihnachtsdeko 2026 kehrt zu Klassikern zurück. Sattes Rot, Burgunder, Karomuster und der süße Trend Candy Christmas dominieren die Saison 2026.

Die Weihnachtsdeko 2026 kehrt bewusst zu bewährten Traditionen zurück, während gleichzeitig verspielte Akzente gesetzt werden. Im Mittelpunkt der Saison stehen dabei intensive Rot- und Burgundertöne, die mit klassischen Karomustern und großen Schleifen kombiniert werden. Zusätzlich bringt die Ästhetik von Candy Christmas eine süße Note in die festliche Einrichtung, indem Zuckerstangen, Bonbons und Lebkuchen als zentrale Dekorationselemente dienen.

Rückkehr zu klassischen Farben

Nach mehreren Jahren, in denen helle Beigetöne, natürliche Materialien und ein schlichter skandinavischer Stil die Interieurs dominierten, zeichnet sich für 2026 eine klare Wende hin zu traditionelleren und opulenten Designs ab. Die Farbpalette wird durch sattes Rot und dunkle Burgundnuancen geprägt, die für ein Gefühl von Geborgenheit und Beständigkeit stehen. Besonders Weinrot und Burgundy, Farbtöne mit tiefen violetten und bräunlichen Anteilen, gelten als edlere Alternative zum leuchtenden Weihnachtsrot. Diese Nuancen harmonieren besonders gut mit Goldakzenten, Tannengrün und warmem Braun, um eine festliche Atmosphäre zu schaffen.

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Materialien für opulenten Look

Die Wahl der Materialien unterstreicht den Wunsch nach einem luxuriösen und klassischen Weihnachtsgefühl. Samtstoffe, glänzendes Glas und metallische Oberflächen verstärken den opulenten Eindruck der Weihnachtsdeko 2026. Für diejenigen, die eine modernere Interpretation bevorzugen, bieten sich Kombinationen von Weinrot mit Cremefarben, hellem Holz und matten Oberflächen an. Bereits einzelne Kerzen, Glasornamente oder eine große Schleife genügen, um signifikante Akzente in der Wohnkultur zu setzen und die Tradition wiederzubeleben.

Tartan und Karomuster

Klassische Karos, insbesondere das traditionelle schottische Tartan-Muster, kehren als dominierendes Element auf Schleifen, Tischläufern, Servietten und Geschenkverpackungen zurück. Typische Farbkombinationen umfassen Dunkelrot in Verbindung mit Tannengrün, aber auch harmonische Mischungen aus Burgundy und Creme oder Bordeaux und Braun bringen Struktur und Tradition in die weihnachtliche Dekoration.

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Süße Akzente und Nostalgie

Der Trend Candy Christmas verwandelt die dekorative Welt in eine verspielte, süße Weihnachtswelt. Zuckerstangen, Bonbons, Lebkuchen und rot-weiße Streifen sorgen für Nostalgie, wobei die Farbpalette aus Rot, Weiß und Rosa wirkt. Eine Variante mit Burgundy und Creme bleibt dabei zurückhaltender. Eine weitere Stilrichtung bündelt viele dieser Elemente unter der Ralph-Lauren-Ästhetik, die durch preppy Stil, englische Landhäuser und zeitlosen Luxus geprägt ist und genau diese Welt in die Weihnachtsdeko überträgt.

Zusammenfassung der Stilrichtung

Burgunderrot, Tannengrün, Tartan-Muster, Samtschleifen und traditionelle Christbaumkugeln bestimmen die Ralph-Lauren-inspirierte Variante der Weihnachtsdeko 2026. Diese Kombination aus traditioneller Eleganz und süßem Verspielte bietet eine zeitlose Option für die Gestaltung der Festtage.