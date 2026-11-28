Statt teurer Keramikcafes bietet diese Anleitung eine günstige DIY-Idee für weihnachtliche Dekoration. Gesägte Birkenstämme werden zu niedlichen Weihnachtsmännern mit roter Mütze und weißem Bart bemalt, verziert und optional wetterfest gemacht.

Winterlandschaft im Glas: Märchenhafte Deko zum SelbermachenSeit Ewigkeiten möchte ich in ein sogenanntes Pottery Art Café, wo man in gemütlicher Atmosphäre hübsche Keramik bemalen kann.

Ganz günstig ist das allerdings nicht. Weshalb ich mir überlegt habe, den kreativen Mal-Spaß auf eine etwas andere Art und Weise ganz einfach nach Hause zu holen. Statt einer Tasse und Schale, bekommt jeder meiner Gäste einen eigenen abgesägten Birkenstamm. Den kann man dann nach Lust und Laune in niedliche Weihnachtsmänner verwandeln.

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Dazu noch ein paarFür die selbstgemachten Weihnachtsmänner brauchst du folgende Materialien:Heißklebepistole Und dann kann es auch schon losgehen! 1. Breite reichlich Zeitungspapier als Unterlage auf dem Tisch aus und male auf der abgeschrägten Fläche eine rote Mütze und einen weißen Bart auf. Alternativ kannst du das Weihnachtsmann-Gesicht vorab mit Bleistift aufzeichnen.2. Male mit schwarzer Farbe noch Augen und eine Nase auf.