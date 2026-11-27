Entenkeule oder veganer Braten: Das Studierendenwerk lockt wieder mit Festtagsessen. Wann und wo es serviert wird.

Winterfans aufgepasst: Die Mensen des Studierendenwerks Hamburg servieren in ihren Mensen zwei traditionelle Weihnachtsgerichte. Wann es soweit ist und warum sich der Besuch auch für Vegetarier lohnt.

Es ist Tradition in der Vorweihnachtszeit: Das Studierendenwerk Hamburg veranstaltet in seinen Mensen ein klassisches Weihnachtsessen. Dieses Jahr wird es am Donnerstag, 3. Dezember, stattfinden. Das sollten Interessierte jetzt wissen.

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Ob klassische Entenkeule oder veganer Weihnachtsbraten: „Die Küchenteams bringen auch in diesem Jahr ein Stück Weihnachtsstimmung auf den Campus und sorgen für eine genussvolle Auszeit vom Studien- und Arbeitsalltag“, so die freudige Presseankündigung des Studierendenwerks Hamburg. Auf dem Speiseplan stehen erneut zwei Weihnachtsklassiker: Eine herzhafte Entenkeule aus dem Ofen mit Apfelrotkohl und Kartoffelklößen sowie ein veganer Weihnachtsbraten mit Soße, Apfelrotkohl und Röstkartoffeln.