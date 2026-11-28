Unternehmen entdecken in Essen und Mettmann einzigartige Locations für die Weihnachtsfeier. Das Wandel bietet eine nostalgische Zeitreise mit Dekorationen aus vergangenen Jahrzehnten, während Pinkys in Mettmann die größte Flowboardanlage Europas für wasserspaßige Events bietet.

Essen, trinken, quatschen - die Weihnachtsfeier soll gemütlich sein, und alle möchten das Arbeitsjahr unter Kollegen mit Spaß ausklingen lassen. Es gibt ausgefallene Ideen für das gewisse Extra.

Sobald man den Hinterhof bei"Wandel" betritt, wird man sofort verzaubert: Weihnachtsbäume blinken zwischen schönen Oldtimer-Wagen und über eine alte Metalltreppe gehts rein in den wahrlich zauberhaften Weihnachts-Salon. Markus Wildhagen verkauft und verleiht hier auf 1.300 Quadratmetern Antiquitäten und zum Teil uralte Dekorationen - von den 1920er-Jahren bis zu den 1980ern. Und im großen Salon können geschlossene Gesellschaften eine funkelnde Zeitreise buchen. Die nostalgische Weihnachts-Zeitreise können geschlossene Gesellschaften ab 30 Personen buchen, maximal können hier 55 Kollegen mitfeiern.

Advertisement

Advertisement

Das spezielle Ambiente und das Catering kommt alles aus einer Hand. Ein Drei-Gänge-Buffet startet preislich bei 59 Euro pro Gast. Da sich die Event-Location mitten in einem Wohngebiet befindet, ist mit der Party gegen 22 Uhr Schluss. Auf Wunsch bietet Markus Wildhagen zusätzlich Führungen durch seine riesige Sammlung auf über 1.300 Quadratmetern an.