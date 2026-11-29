Wer neben den üblichen Klassikern auch Lust hat, neue Weihnachtsfilme zu entdecken, findet hier eine Übersicht über alle Starts bei den Streaming-Diensten Netflix, Amazon und Co., sowie im Kino, Heimkino und TV.

Wer neben den üblichen Klassikern auch Lust hat, neue Weihnachtsfilme zu entdecken, findet hier eine Übersicht über alle Starts bei den Streaming-Diensten Netflix, Amazon und Co., sowie im Kino, Heimkino und TV.

Auch 2026 beginnt die Weihnachtszeit im Stream schon lange vor dem Heiligen Abend. Wenn ihr auf der Suche nach neuen Titeln abseits der bekannten Rückkehrer seid, um euch im Advent einzukuscheln, die ganze Familie im Kino zu unterhalten oder an kalten Tagen einfach nur mit Arnold Schwarzenegger als Weihnachtsmann drinnen zu bleiben, haben wir euch hier die Neustarts zusammengetragen, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. hereinschneien.

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In dieser Übersicht, die wir bis Weihnachten ständig aktualisieren, findet ihr:6 frische Weihnachtsfilme im Kinolässt sich der Streamer auch dieses Jahr mit festtäglicher Unterhaltung voller Romantik, Besinnlichkeit und Comedy nicht lumpen. Folgende Starts solltet ihr als Xmas-Fans auf dem Schirm haben: zeigt die Feiertage aus der Sicht eines Basset Hounds. Dieser Vierbeiner namens Winstead beobachtet, wie das Leben seiner Familie einen Stalker vom Leib halten und sich dafür als seine feste Freundin ausgeben. Doch auf der verschneiten Familienranch verschwimmen die Grenzen von Beruflichem und Gefühlen.