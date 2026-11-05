Weihnachtsfilme 2026: Johnny Depp, Lucy Hale und Alan Ritchson in neuen Holiday-Hits

Die Weihnachtsfilme 2026 bieten Stars wie Johnny Depp, Lucy Hale und Alan Ritchson. Entdecken Sie die besten neuen Romcoms, Horror-Neuauflagen und Familienklassiker für die Vorweihnachtszeit.

Die diesjährige Vorweihnachtszeit bereitet mit einer beeindruckenden Flut an neuen Produktionen auf die Feiertage vor. Bereits ab November tauchen zahlreiche Titel im Kino und auf Streaming -Plattformen auf, die klassische Adaptationen mit modernen Komödien verbinden. Besonders hervorzuheben sind die Auftritte etablierter Action- und Hollywood ikonen sowie populärer Serienstars, die für weihnachtliche Stimmung sorgen.

Horror-Klassiker mit Johnny Depp unter Ti West

Der renommierte Horrorregisseur Ti West wendet sich dem Weihnachtsklassiker von Charles Dickens zu und bietet eine düstere Neuauflage der Geschichte. In dieser Interpretation übernimmt Johnny Depp die Hauptrolle als die Kultfigur Ebenezer Scrooge. Der geizige Geschäftsmann will zunächst nichts vom Fest der Liebe wissen, doch seine Hartherzigkeit wird durch die Konfrontation mit den Geistern der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auf die Probe gestellt.

Also read EQS-News: Basler Aktiengesellschaft: 9-Monatsergebnis 2026: Basler steigert Umsatz und Ergebnis deutlich, Prognose für 2026 angehoben

Im Gegensatz zur Originalgeschichte liegt der Fokus dieser Version stärker auf den gruseligen Elementen der Geistererscheinungen. Das Ziel ist ein erwachseneres Publikum, wobei die FSK-Freigabe ab 12 Jahren darauf hinweist, dass keine extremen Horrorelemente zu erwarten sind. Die Inszenierung zielt darauf ab, die traditionelle Weihnachtsgeschichte in perfekter Gruselmanier neu zu erzählen.

Romantische Komödien mit Lucy Hale und Ian Harding

In der romantischen Weihnachtskomödie "12 Dates bis Weihnachten" stehen zwei Stars der Serie "Pretty Little Liars" erneut als Paar vor der Kamera. Lucy Hale verkörpert die erfolgreiche Boutique-Besitzerin Christina Walker, die in den zwölf Wochen vor Weihnachten zwölf verschiedene Männer daten möchte, um den Richtigen zu finden. Die Frage steht im Raum, ob es vielleicht Peter Grant, gespielt von Ian Harding, sein wird.

Advertisement

Dieser Film ist nicht mit dem gleichnamigen Werk aus dem Jahr 2011 zu verwechseln. Die Handlung basiert auf einem Bestsellerroman von Christina Lauren, was der Geschichte eine solide literarische Grundlage verleiht. Die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern soll dabei im Mittelpunkt der humorvollen und herzerwärmenden Erzählung stehen.

Spannung mit Alan Ritchson und Bodyguard-Thriller

Alan Ritchson kehrt in einer weiteren Weihnachtskomödie zurück, diesmal jedoch nicht als Santa Claus, sondern als Dieb Vance von der "Naughty List". Als Santas ikonischer roter Sack von einem rebellischen Elfen gestohlen wird, wendet sich der Weihnachtsmann an Vance. Gemeinsam mit Vances Tochter und einer Gruppe ungewöhnlicher Außenseiter zieht das Team den spektakulärsten Coup seines Lebens durch, um das Fest zu retten.

Eine andere Spannungsgeschichte bietet der Film "Guarding Stars", der startet. Darin wird die Personenschützerin Hannah als Bodyguard für den berühmten Filmstar Jack Stapleton angeheuert, der von einem hartnäckigen Stalker bedroht wird. Um die Mutter von Jack während der Weihnachtsfeiertage auf einer Familienranch in Montana nicht mit der Gefahr konfrontieren zu müssen, gibt sich Hannah als seine neue Freundin aus.

Familienunterhaltung und überraschende Wendungen

Für jüngere Zuschauer und Familien bietet der skandinavische Film "Stubby the Elf" (FSK 0) ein Märchen für alle Generationen. Eine neunjährige Mari macht sich gemeinsam mit ihrer Oma und ihrem widerwilligen Vater auf die Suche nach dem Weihnachtsmann, nachdem ihr Wunschzettel verschwunden ist. Ein geheimnisvoller Handschuh führt sie auf die Spur, während der tollpatschige Elf Stubby seinen verlorenen Fäustling zurückhaben will.

Advertisement

Auch die Familie Goss wird in "A Dog's Perfect Christmas" von einem medizinischen Notfall erschüttert. Der Hund Winstead unternimmt währenddessen alles, um seine Menschen vor Heiligabend wieder zusammenzubringen. Diese Familienkomödie zeigt, wie tierische Loyalität menschliche Konflikte lösen kann.

Starbesetzungen und bekannte Gesichter

"Clashing Through the Snow" richtet sich an Fans von "The Summer I Turned Pretty" und basiert lose auf dem Klassiker "Ein Ticket für zwei" aus dem Jahr 1987. Christopher Briney und Michelle Randolph spielen rivalisierende Arbeitskollegen, die wegen eines Unwetters kurz vor Weihnachten stranden. Ein chaotischer Roadtrip quer durch das Land bringt die beiden näher zusammen.

Weitere Highlights umfassen Leighton Meester, Jared Padalecki, Andie MacDowell und Noah LaLonde in "Guarding Stars". Zudem spielt Fantasia Barrino die Hauptrolle neben Durrell "Tank" Babbs in einer Geschichte über einen Pastor, der versucht, eine historische Kirche in New York City wiederzubeleben. Diese Vielfalt garantiert für jede Altersgruppe und jeden Geschmack passende Unterhaltung.