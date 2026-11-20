Entdecken Sie die besten Weihnachtsfilme 2026 auf Netflix und im Kino. Von Johnny Depp in 'A Christmas Carol' bis zu Lucy Hale in '12 Dates bis Weihnachten' bietet die Vorweihnachtszeit 2026 neue Hits für alle Generationen.

Die Vorweihnachtszeit 2026 verspricht eine besonders reiche Auswahl an neuen Unterhaltungsangeboten für Kinobesucher und Streaming-Fans. Bereits ab November sorgen zahlreiche Produktionen für festliche Atmosphäre, wobei Hollywood-Größen und Serienstars in neuen Komödien, Horrorvarianten und romantischen Romanverfilmungen auftraben. Sowohl Netflix als auch die Kinosäle bieten spezifische Titel, die gezielt auf verschiedene Altersgruppen und Geschmacksrichtungen zugeschnitten sind.

Netflix-Highlights für Familie und Romantik

Tyler Perry bringt seinen neuen Weihnachtsfilm "The Gospel of Christmas" am 11. November 2026 auf Netflix heraus. Die Handlung konzentriert sich auf einen Pastor, der gemeinsam mit seiner Ehefrau versucht, die historische Kirche seiner Familie in einem sozialen Problemviertel New York Citys wiederzubeleben. Durrell "Tank" Babbs und Fantasia Barrino übernehmen die Hauptrollen in dieser故事.

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Ebenfalls seit dem 11. November 2026 ist die schwedische Weihnachtskomödie "Ändra liv" auf Netflix verfügbar. Darin tauscht eine ambitionierte Großstädterin, die nach Abwechslung sucht, mit ihrer Stubenhocker-Schwester das Leben. Der Tapetenwechsel stellt beide vor ungeahnte Herausforderungen und Chaos.

Die romantische Komödie "12 Dates bis Weihnachten" steht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Lucy Hale und Ian Harding, Stars der Serie "Pretty Little Liars", spielen ein Paar, das bereits seit der Neuauflage des Titels bekannt ist. Die Boutique-Besitzerin Christina Walker (Lucy Hale) entschließt sich, in den zwölf Wochen vor Weihnachten zwölf verschiedene Männer zu daten, um den Richtigen zu finden. Ob es Peter Grant (Ian Harding) ist, bleibt die spannende Frage.

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Kino-Neuauflage und Bodyguard-Romantik

Horrorregisseur Ti West verpasst dem Weihnachtsklassiker von Charles Dickens am 12. November 2026 im Kino eine düstere Neuauflage. Johnny Depp spielt die Kultfigur Ebenezer Scrooge, einen geizigen Geschäftsmann, der vom Fest der Liebe nichts wissen will. Die drei Geistern konfrontieren ihn mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

Die Produktion richtet sich an ein etwas erwachseneres Publikum, wobei die FSK-Freigabe ab 12 Jahren nicht allzu viele extreme Horrorelemente verspricht. Im Fokus liegt die klassische Geistergeschichte, die Scrooge auf die Probe stellt.

Am 18. November 2026 startete "Guarding Stars" auf Netflix. Leighton Meester ("Gossip Girl"), Jared Padalecki ("Supernatural"), Andie MacDowell ("Maid") und Noah LaLonde ("Ich und die Walter Boys") bilden den Star-Cast. Die Handlung basiert auf einem Roman: Die Bodyguard Hannah wird vom Filmstar Jack Stapleton angeheuert, da er von einem hartnäckigen Stalker bedroht wird.

Besondere Empfehlungen und Family-Entertainment

"Clashing Through the Snow" ist ein Muss für Fans von "The Summer I Turned Pretty". Christopher Briney und Michelle Randolph spielen rivalisierende Kollegen, die um denselben Job kämpfen. Durch ein Unwetter stranden sie vor Weihnachten und beginnen einen chaotischen Roadtrip, inspiriert von "Ein Ticket für zwei".

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Die Komödie "A Dog's Perfect Christmas" erzählt, wie Hund Winstead die Familie Goss bei einem medizinischen Notfall vor Heiligabend wieder zusammenbringt. "The Christmas Locals" folgt der Podcasterin Winona, die eine Dating-App testet und an einen mysteriösen Handwerker gerät.

Ein skandinavisches Weihnachtsmärchen für die ganze Familie (FSK 0) schließt die Reihe ab. Die neunjährige Mari sucht gemeinsam mit ihrer Oma und ihrem Vater nach der Spur des Weihnachtsmanns, nachdem ein Wunschzettel verschwunden ist.