Weihnachtsfilme 2026: Neuer Scrooge mit Depp und Romance-Previews

Entdecken Sie die besten neuen Weihnachtsfilme 2026 von Johnny Depp über Lucy Hale bis zu Ti Wests neuem Klassiker. Starttermine und Details hier.

Die Vorweihnachtszeit im Jahr 2026 bringt eine beeindruckende Flut neuer Produktionen auf Kinoscreens und Streamingplattformen. Neben klassischen Romanverfilmungen und romantischen Komödien sorgen in diesem Jahr zahlreiche Action- und Hollywoodstars sowie Serien-Iconen für festliche Stimmung. Viele Titel sind bereits ab November für Zuschauer verfügbar und laden zur Urlaubsentspannung ein. Die Palette reicht von herzerwärmenden Familienabenteuern bis hin zu düsteren Neuinterpretationen alter Klassiker.

Neue Adaptionen von Dickens und Klassikern

Horrorregisseur Ti West präsentiert eine düstere Neuauflage des Charles-Dickens-Klassikers "A Christmas Carol". Johnny Depp übernimmt die Hauptrolle des geizigen Geschäftsmanns Ebenezer Scrooge, der zunächst nichts mit dem Fest der Liebe zu tun haben will. Drei Geister konfrontieren ihn mit seiner Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und stellen seine Hartherzigkeit auf die Probe. Diese Version legt den Fokus stärker auf die Geistergeschichte und richtet sich an ein erwachseneres Publikum, bleibt aber mit der Freigabe ab 12 Jahren unterhaltsam für jüngere Fans. Die Inszenierung verzichtet auf extreme Horrorelemente, behält aber eine gruselige Atmosphäre bei.

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Romantische Komödien mit bekannten Gesichtern

Lucy Hale und Ian Harding, bekannt aus "Pretty Little Liars", kehren als Paar in der romantischen Komödie "12 Dates bis Weihnachten" zurück. Die Boutique-Besitzerin Christina Walker plant, in den zwölf Wochen vor Weihnachten zwölf verschiedene Männer zu treffen, um den Richtigen zu finden. Der Film basiert auf einem Roman der Bestseller-Autorinnen Christina Lauren und ist nicht mit einer 2011er Produktion zu verwechseln. Parallel dazu bietet "Guarding Stars" Action und Romance: Leighton Meester spielt den Bodyguard Hannah, die den Filmstar Jack Stapleton beschützt. Um seine Mutter vor der Gefahr zu bewahren, gibt sich Hannah als seine Freundin aus.

Familienfilme und skandinavische Märchen

Für die ganze Familie steht der skandinavische Weihnachtsfilm "The Starless Night" bereit, der die Freigabe ab null Jahren erhielt. Die neunjährige Mari sucht nach dem Weihnachtsmann, nachdem ihr Wunschzettel verschwunden ist und ein geheimnisvoller Handschuh ihre Neugier weckt. Begleitet von ihrer Großmutter und dem widerwilligen Vater trifft sie auf den tollpatschigen Elf Stubby, der unbedingt seinen verlorenen Fäustling zurückhaben will, um die Geheimnisse der Weihnachtswerkstatt zu wahren. Ebenfalls familienfreundlich ist die Geschichte der Familie Goss in "A Dog's Perfect Christmas", wo der Hund Winstead einen medizinischen Notfall nutzt, um seine Menschen vor Heiligabend wieder zusammenzubringen.

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Popkultur-Crossover und aktuelle Stars

Fans von "The Summer I Turned Pretty" erhalten mit "Clashing Through the Snow" einen Film, der lose vom Klassiker "Ein Ticket für zwei" inspiriert ist. Christopher Briney und Michelle Randolph spielen rivalisierende Kollegen, die wegen eines Unwetters vor Weihnachten stranden und einen chaotischen Roadtrip unternehmen. Im Bereich Action-Comedy sorgt Alan Ritchson für Unterhaltung, wenn er als Dieb Vance auf der Naughty List agiert. Santa wendet sich an ihn, als ein rebellischer Elf Santas roten Sack stiehlt. Gemeinsam mit Vances Tochter zieht das Team den spektakulärsten Coup seines Lebens durch, um Weihnachten zu retten.

Weitere Highlights und gesellschaftliche Themen

Daneben beleuchten andere Produktionen soziale Themen. Fantasia Barrino und Durrell "Tank" Babbs spielen in einer Story einen Pastor und seine Frau, die versuchen, eine historische Kirche in einem problembehafteten Teil von New York City wiederzubeleben. Zudem tauscht in einer weiteren Komödie eine ambitionierte Großstädterin mit ihrer Stubenhocker-Schwester das Leben, was zu ungeahntem Chaos führt. Ein weiterer Titel folgt der Podcasterin Winona, die aufgrund einer Partnerschaft eine Dating-App testet und an einen mysteriösen Handwerker gerät, der das Weihnachtslokal ihrer Großmutter renoviert. Diese Vielfalt bietet für jeden Geschmach etwas Passendes zur Festzeit.