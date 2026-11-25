Weihnachtsgeld kann Wünsche zum Jahresende in Erfüllung gehen lassen. Doch auf der Abrechnung bleibt oft weniger übrig als erwartet. Welche Abzüge den Nettobetrag bestimmen.

Sich vom Weihnachtsgeld mal was Schönes gönnen? Besser, Sie warten, bis das Geld wirklich auf dem Konto ist. Ansonsten könnte die Überraschung über Abzüge groß sein.

Weihnachtsgeld kann Wünsche zum Jahresende in Erfüllung gehen lassen. Doch auf der Abrechnung bleibt oft weniger übrig als erwartet. Welche Abzüge den Nettobetrag bestimmen. Weihnachtsgeld oder Jahresendprämie sind für viele Beschäftigte willkommene Zuschüsse zum Jahresende.

Advertisement

Advertisement

Endlich etwas mehr Spielraum für Weihnachtsgeschenke, einen Kurzurlaub oder vielleicht sogar den einen oder anderen Wunsch, der schon länger auf der Liste steht. Doch spätestens beim Blick auf die Gehaltsabrechnung folgt häufig die Ernüchterung: Von der angekündigten Sonderzahlung ist netto deutlich weniger übrig als gedacht. Warum denn das? Ganz einfach: Finanzamt und Sozialversicherung kassieren mit.