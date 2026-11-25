Hessens Händler rechnen im Weihnachtsgeschäft mit rund 12 Milliarden Euro Umsatz, doch viele Betriebe stehen unter Druck. Warum die Stimmung in den Innenstädten jetzt eine wichtige Rolle spielt.

Hessen s Händler rechnen im Weihnachtsgeschäft mit rund 12 Milliarden Euro Umsatz, doch viele Betriebe stehen unter Druck. Warum die Stimmung in den Innenstädten jetzt eine wichtige Rolle spielt.

Frankfurt/Main - Hessens Einzelhändler setzen zum Weihnachtsgeschäft auf heimelige Stimmung in den Innenstädten. Das Einkaufserlebnis spiele eine entscheidende Rolle, wenn wie erwartet ein Umsatz von rund 12 Milliarden Euro in den Kassen landen soll. Laut Handelsverband Hessen würde das einem nominalen Zuwachs von 2 Prozent entsprechen, also bestenfalls knapp die allgemeine Preissteigerung ausgleichen. Auch im Gesamtjahr 2026 sollen die Erlöse im Vergleich zum Vorjahr in ähnlicher Höhe wachsen auf rund 60 Milliarden Euro.

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Die stabilen Umsatzzahlen dürften nicht darüber hinwegtäuschen, dass steigende Kosten und zurückhaltender Konsum viele Betriebe wirtschaftlich stark unter Druck setzen, erklärt Verbandspräsident Jochen Ruths. Bei einer aktuellen Umfrage des Verbandes hätten 89 Prozent der mehr als 200 teilnehmenden Handelsunternehmen die aktuelle Kaufzurückhaltung als Herausforderung für das kommende Jahr genannt. Zuversichtlich zeigten sich vor allem die Lebensmittelhändler. Gerade an Weihnachten wollten die Verbraucherinnen und Verbraucher nicht auf Genuss und Qualität verzichten, hieß es.

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Gefragt seien hochwertige Lebensmittel, regionale Produkte und besondere Spezialitäten. Die vorweihnachtliche Stimmung dürfe nicht fehlen, so der Verband. 60 Prozent der befragten Handelsunternehmen bewerteten eine weihnachtliche Atmosphäre als wichtigen Faktor für ihren Geschäftserfolg. Vizepräsidentin Tatjana Steinbrenner sagt dazu: "Weihnachten ist mehr als Konsum. Es ist die Zeit, in der unsere Innenstädte zeigen können, was sie besonders macht: persönliche Begegnungen, individuelle Geschäfte und eine Atmosphäre, die Menschen zusammenbringt.

Weihnachtsbeleuchtung, Sauberkeit, Sicherheit und gute Erreichbarkeit sind deshalb entscheidende Faktoren. "