Ersetzen Sie materielle Geschenke durch unvergessliche Erlebnisse. Die Grand Show Blinded by Delight im Friedrichstadt-Palast bietet mit über hundert Künstlern, spektakulären Bühnenbildern und Kostümen von Jeremy Scott ein einmaliges Gesamtkunstwerk. Mit Tickets im Wert von 100 bis 250 Euro inklusive Programmheft, Freigetränken und Canapés ist dies das ideale Geschenk für Partner, Freunde oder Familie.

Überraschung unter dem Weihnachtsbaum? Warum ein Besuch im Friedrichstadt-Palast das wohl schönste Geschenk ist. Wenn Berlin in der Vorweihnachtszeit in festlichem Glanz erstrahlt und überall die Vorfreude auf die Feiertage spürbar wird, wächst die Sehnsucht nach besonderen Momenten voller Magie.

Die gute Nachricht: In der Hauptstadt gibt es einen Ort, an dem man den Alltag für ein paar Stunden gegen eine Welt voller Glamour, Farbe und Emotionen eintauschen kann. Die Rede ist vomJetzt Tickets für das Show-Event des Jahres sichernWas einen während einer Vorstellung erwartet? Mehr als hundert Künstlerinnen und Künstler, spektakuläre Bühnenbilder und fast sechshundert opulente Kostüme aus der Feder des amerikanischen Star-Designers Jeremy Scott. Gemeinsam verwandeln sie die Show in ein beeindruckendes Gesamtkunstwerk.

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Natürlich freut man sich über materielle Aufmerksamkeiten. Aber vielleicht liegt der wahre Zauber des Schenkens darin, Zeit miteinander zu teilen. Denn- Annette auf Instagramist, kann mit Tickets für die Grand Show Blinded by Delight im Friedrichstadt-Palast garantiert punkten. Die Mischung aus spektakulären Bildern, mitreißender Musik und großer Emotion begeistert Partner*innen, Freund*innen oder Schwiegereltern gleichermaßen.im Wert von 100 bis 250 Euro.

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Enthalten sind je nach Gutschein die Theater-Tickets, ein Programmheft, Freigetränke und Canapés. Fest steht: Schnell sein lohnt sich, denn die Tickets sind beliebt und schnell ausverkauft.