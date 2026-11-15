Weihnachtsmann-Dezember: Agenturen suchen qualifizierte Darsteller mit Erfahrung

Berliner und brandenburgische Weihnachtsmannagenturen stehen vor personellen Engpässen. Sie schulen aktive Berufstätige im Alter zwischen 30 und 60 Jahren und legen hohe Standards für Kostümierung und Auftreten fest.

Agenturen in Berlin und Brandenburg beginnen bereits mehrere Monate vor dem 24. Dezember mit der intensiven Suche nach qualifizierten Weihnachtsmännern. Derzeit schulen Neueinsteiger die Unternehmen, um den hohen und detaillierten Erwartungen von Familien in der Region gerecht zu werden. Gesucht werden dabei nicht einfach nur Männer in roten Mänteln, sondern Darsteller, die das klassische Bild des Weihnachtsmanns authentisch verkörpern.

Personalsuche und Ausbildungsstandards

Anthony Audibert betreibt seit einigen Jahren gemeinsam mit seinem Bruder Honoré eine Agentur in Berlin. Er erklärt, dass die Schwierigkeit bei der Personalsuche darin liegt, dass die Arbeit genau dann stattfindet, wenn die meisten Menschen selbst Zeit mit ihren Familien verbringen wollen. Audibert glaubt, dass es keinen anderen Feiertag in Deutschland gibt, bei dem die Familienzusammenkunft so wichtig ist, weshalb viele potenzielle Bewerber von vornherein absagen. Er selbst arbeite oft am 24. Dezember als Weihnachtsmann und genieße die Freude der Kinder.

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Petra Henkert vom Weihnachtsbüro in Zeuthen im Dahme-Spreewald freut sich über jede Bewerbung, um auf die steigenden Anfragen vorbereitet zu sein. Sie betont, dass dies ausreichend Zeit für die Schulung neuer Mitarbeiter lasse. Die meisten Weihnachtsmänner seien keine Rentner, sondern über 30- bis 60-Jährige, die noch im aktiven Berufsleben stehen und diese Rolle als Hobby ausüben. Henkert betreut seit mehr als 25 Jahren Kunden in Berlin und Brandenburg.

Ehrenkodex und Qualitätskriterien

Monika Kubau von der Weihnachtsmannzentrale in Hohen Neuendorf im Oberhavel bietet seit 22 Jahren Schulungen für Neuzugänge an. Petra Henkert erzählt, dass sie 2008 mit anderen Agenturen den Ehrenkodex des Weihnachtsmannes formuliert hat. Dazu gehören Standards, die sicherstellen, dass der Weihnachtsmann nicht im günstigen Baumarktkostüm kommt und nicht alkoholisiert die Familie besucht. Eine Armbanduhr darf nicht sichtbar sein und Schmuck sollte vermieden werden.

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Ein hochwertiges Kostüm kostet laut Monika Kubau mindestens 100 Euro und kann bis zu 300 Euro kosten, da sich der Stoff nach kurzer Tragezeit nicht auflösen darf. Viele Weihnachtsmänner sind über Jahre im Einsatz; ein ältester Darsteller ist inzwischen 75 Jahre alt und tritt noch immer auf. Bei der Agentur der Audibert-Brüder werden Kostüm und Bart gestellt, die Weihnachtsmänner bringen jedoch schwarze Schuhe selbst mit.

Kundenanforderungen und Preisstruktur

Zusätzlich zu einem Führerschein benötigen die Bewerber Herz und Ruhe im Umgang mit Kindern, Zuverlässigkeit sowie eine warme, klare Stimme. Petra Henkert berichtet, dass die Erwartungen der Kunden in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen sind. Bilder in Einkaufszentren, auf Plakaten oder in Filmen haben das Idealbild eines alten Herren mit echtem Bart geprägt. Familien erwarten daher heute, dass der Darsteller diesem künstlich geschaffenen Bild entspricht.

Die Preise für einen Hausbesuch variieren stark. Im Weihnachtsbüro in Zeuthen beginnen die Angebote bei 86 Euro. Bei der Berliner Weihnachtsmannzentrale starten die Preise ab 85 Euro, wobei professionelle Weihnachtsmänner mit langjähriger Erfahrung ab 110 Euro berechnet werden. Die Agentur der Audibert-Brüder verlangt 150 Euro pro Besuch. Anthony Audibert erklärt, dass die Weihnachtsmänner extrem gut bezahlt werden müssen, weshalb die Margen der Vermittler schmal bleiben. Die genauen Gehälter liegen je nach Agentur zwischen 80 und über 100 Euro, wobei Trinkgelder je nach Kundenzufriedenheit möglich sind.